Phát huy tiềm năng địa phương trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 25-11, tại Quảng Ninh, Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện – Kiến tạo tương lai bền vững” đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo gần 50 địa phương hai nước cùng đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực, mang tầm chiến lược của sự kiện – góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, với tinh thần “chân thành, tin cậy, hiệu quả”.

Thủ tướng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt khi mỗi địa phương đều có thế mạnh riêng. Thủ tướng đề xuất 6 định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác cấp địa phương giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh việc:

Thứ nhất: Mỗi địa phương cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và lựa chọn 1-2 lĩnh vực ưu tiên để tập trung phát triển. Trên cơ sở đó, đề xuất 2-3 sáng kiến hoặc dự án hợp tác cụ thể có thể triển khai ngay trong vòng 1-2 năm tới.

Thứ hai: Với tinh thần "lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực chính của sự hợp tác", các địa phương hai nước cần lắng nghe ý kiến doanh nghiệp để chủ động có các chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối, đầu tư; đồng thời bảo đảm người dân phải là đối tượng thụ hưởng chính của việc hợp tác theo tinh thần 3 hơn: "việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, kỹ năng và điều kiện làm việc tốt hơn".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thứ ba: Thủ tướng đề nghị hai bên thảo luận, đề xuất các sáng kiến cụ thể nhằm tăng cường kết nối văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước nói chung và hiểu biết giữa các địa phương nói riêng.

Thứ tư: Thủ tướng đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác về công nghệ số, AI, đô thị thông minh, vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu và phát triển; mong muốn phía Nhật Bản tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực xây dựng chính sách, quản trị trong các lĩnh vực ưu tiên như AI, hạ tầng di động, bán dẫn…

Thứ năm: Các địa phương cần tăng cường hợp tác về chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, phòng, chống thiên tai; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất dự án hợp tác cụ thể về hạ tầng xanh, chống ngập đô thị, xử lý rác - nước thải, nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo...

Thứ sáu: Các địa phương cần tăng cường hợp tác đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực cho nhau, nhất là trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt lao động; Việt Nam đang trong giai đoạn "dân số vàng" và điều chỉnh chính sách sang dân số phát triển, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản, với phương châm: “Đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, tôn trọng sự quyết đoán”. Đồng thời, kêu gọi các đối tác Nhật Bản tiếp tục tin tưởng, gắn bó và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai quốc gia trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đây là sự kiện quy mô lớn đầu tiên nhằm tăng cường kết nối trực tiếp giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản, được tổ chức theo thỏa thuận giữa Thủ tướng hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 4-2025.

Trong thông điệp gửi tới Diễn đàn, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ kỳ vọng hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn. Bà khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình cải cách và phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu kiến tạo tương lai bền vững với tinh thần “đồng kiến tạo”.

MINH ANH