Hợp tác đào tạo các nhà lãnh đạo và nhà quản lý đạt chuẩn quốc tế

Hoa Kỳ luôn cam kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân lực chất lượng cao.

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Chiều 25-11, tại Hà Nội, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT đã tổ chức tọa đàm “tư duy quản trị Hoa Kỳ: hành trang cho lãnh đạo doanh nghiệp” với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia đến từ Hoa Kỳ và Việt Nam.

Tọa đàm nhằm chia sẻ những tư duy và kinh nghiệm quản trị, đã góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội của một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Alexandra Greig-Duarte, viên chức Ngoại giao của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, Hoa Kỳ luôn cam kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân lực chất lượng cao - nguồn lực có vai trò quyết định trong kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ, cũng như hợp tác đào tạo ra những nhà lãnh đạo mới cho Việt Nam trong thời đại số.

Các đại biểu tham gia công bố hợp tác đào tạo dành cho các nhà lãnh đạo và nhà quản lý

Nhân dịp này, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT đã công bố chương trình đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) hợp tác giữa Viện và Đại học Colorado Denver (Hoa Kỳ) được triển khai tại Việt Nam, dành cho các nhà lãnh đạo và nhà quản lý. Lần đầu tiên chương trình MBA định hướng tư duy quản trị số chuẩn Hoa Kỳ được chuyển giao trọn vẹn tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến mới trong việc đưa chuẩn đào tạo quốc tế đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng, những chương trình đào tạo tương tự sẽ tạo “cú hích” để nâng chuẩn giáo dục Việt Nam theo hướng ngày càng tiệm cận hơn với chuẩn giáo dục quốc tế.

Ông Trần Quang Huy, Trưởng Ban Đào tạo Viện Quản trị - Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT chia sẻ tại tọa đàm rằng, nhiều bạn trẻ rất giỏi công nghệ nhưng chưa biết áp dụng để giải quyết bài toán doanh nghiệp. Ngược lại, nhiều nhà quản lý giàu kinh nghiệm lại thiếu nền tảng công nghệ, do đó rất cần các chương trình đào tạo giúp người giỏi công nghệ sẽ được học thêm kỹ năng quản trị, người giỏi quản trị sẽ được bổ sung kỹ năng công nghệ.

LÂM NGUYÊN