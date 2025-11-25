Quân chủng Hải quân hoàn thành nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc bộ

Chiều 25-11, Biên đội tàu 09 và 17 đã cập cảng Lữ đoàn 171 sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra liên hợp lần thứ 39 trên vịnh Bắc bộ giữa Hải quân Việt Nam và Chiến khu miền Nam, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trực tiếp đón và chúc mừng Biên đội 2 tàu.

Tư lệnh Vùng 2 tặng hoa chúc mừng Biên đội trưởng và Thuyền trưởng 2 tàu 09, tàu 17

Sau 16 ngày thực hiện nhiệm vụ, trong điều kiện sóng to, gió lớn, Biên đội tàu 09, tàu 17 đã luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, từ ngày 19 đến ngày 20-11, Biên đội tàu 09, tàu 17 đại diện cho Hải quân Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện liên hợp với Chiến khu miền Nam, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc bộ.

Biên đội Tàu 09 và 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn và Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 làm Biên đội trưởng tham gia hoạt động cùng Biên đội tàu Hộ vệ Tên lửa số hiệu 630, 649 thuộc Chi đội Tàu hộ vệ tên lửa số 18, Căn cứ Hải quân Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc do Thượng tá Trương Minh, Phó Chi đội trưởng, Chi đội Tàu hộ vệ tên lửa số 18 làm Biên đội trưởng.

Huấn luyện thông tin đơn giản

Quá trình tuần tra, Hải quân hai nước đã phối hợp thực hiện các nội dung huấn luyện chung như: Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển, huấn luyện thông tin đơn giản, huấn luyện vận động đội hình biên đội, thực hành bảng bố trí đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Phát biểu, tặng hoa chúc mừng đoàn công tác và hai tàu 09, 17 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện liên hợp với Chiến khu miền Nam, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đoàn công tác và Biên đội tàu 09, 17.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió Đông Bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8 nhưng với quyết tâm và trách nhiệm cao, Biên đội tàu 09, 17 đã chuẩn bị chu đáo, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng chí Tư lệnh Vùng trao thưởng đến các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ

Đồng chí Tư lệnh Vùng cũng đã đọc thư chúc mừng của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân biểu dương cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu 09, 17 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu các tàu nhanh chóng ổn định, làm tốt công tác chuẩn bị vũ khí trang bị kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

VĂN ĐƯỜNG