Điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại các bệnh viện tuyến Trung ương: Hài hòa lợi ích cho người bệnh

Bộ Y tế vừa quyết định phê duyệt giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến cuối, cấp chuyên sâu hàng đầu cả nước. Đây là lần đầu tiên, "chi phí quản lý" được đưa vào cấu phần giá dịch vụ y tế, hướng tới việc tính đúng, tính đủ viện phí tại cơ sở y tế công lập.

Mong muốn thấy sự thay đổi

Sáng đầu tuần, bà Nguyễn Thị Hậu (67 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM) cùng con gái đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tái khám bệnh tim mạch và đái tháo đường. Với người bệnh mạn tính như bà Hậu, khám chữa bệnh là khoản chi lặp lại hàng tháng. Vì vậy, khi nghe thông tin một số dịch vụ y tế tại bệnh viện tuyến Trung ương điều chỉnh tăng, điều bà quan tâm nhất là phần chi trả có tăng nhiều hay không và việc khám bệnh có thuận tiện hơn trước hay không.

“Tôi không ngại trả đúng phần phải trả, nhất là đã có bảo hiểm y tế hỗ trợ. Người bệnh chỉ mong đi khám đỡ phải chờ lâu, hỏi bệnh thì được giải thích kỹ, khu chờ sạch sẽ, nhân viên hướng dẫn rõ ràng. Nếu giá tăng mà chất lượng tốt hơn, người dân dễ chia sẻ hơn”, bà Hậu bộc bạch.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho người bệnh. ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

Tâm tư của bà Hậu cũng là băn khoăn chung của nhiều người bệnh. Phía sau mỗi lần điều chỉnh giá không chỉ là câu chuyện tài chính bệnh viện, mà còn là khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động thu nhập thấp và những gia đình có người bệnh phải điều trị dài ngày.

Tại Bệnh viện K (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Lương (62 tuổi, ở Phú Thọ, đang điều trị ung thư thực quản) chia sẻ: “Nhà nước điều chỉnh viện phí tăng lên một chút để bệnh viện có kinh phí hoạt động, người dân chúng tôi thấu hiểu. Thêm vài phần trăm chi phí quản lý, số tiền chi trả thực tế qua bảo hiểm y tế (BHYT) có thể tăng lên vài chục, vài trăm ngàn đồng mỗi đợt điều trị. Nhưng điều chúng tôi mong mỏi nhất là khi viện phí tăng, chất lượng dịch vụ cần nâng lên để chúng tôi yên tâm hơn”.

Cùng chung quan điểm, anh Lê Minh Dương (32 tuổi, ở Hà Nội) đưa người nhà tới cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bày tỏ: Khi viện phí tính cả chi phí quản lý, chúng tôi kỳ vọng quy trình thủ tục nhanh gọn hơn, chất lượng dịch vụ y tế và thái độ phục vụ của nhân viên tận tình hơn, bớt đi những khâu trung gian rườm rà.

Quyết tâm nâng chất lượng dịch vụ

Tại hầu hết bệnh viện, cơ cấu viện phí mới chỉ bao gồm 2 yếu tố cơ bản là chi phí trực tiếp (thuốc men, điện nước, vật tư tiêu hao...) và chi phí nhân công (tiền lương, phụ cấp cho y, bác sĩ). Do chưa tính tới chi phí quản lý khiến nhiều bệnh viện tuyến cuối phải đối mặt với không ít khó khăn như quá tải bệnh nhân, thiếu nguồn vốn nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) thăm khám cho người cao tuổi. ẢNH: MINH KHOA

Trước thực tế đó, Bộ Y tế vừa phê duyệt giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện cấp chuyên sâu như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện K. Quyết định áp dụng cho giá dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán; giá dịch vụ khám, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; và giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ BHYT mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới bao gồm 3 yếu tố: chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Đây cũng là lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào cấu phần giá dịch vụ y tế hướng đến viện phí tính đúng, tính đủ tại các bệnh viện công lập.

Theo đại diện một số bệnh viện, việc Bộ Y tế điều chỉnh viện phí theo hướng bổ sung chi phí quản lý sẽ giúp đơn vị có thêm nguồn lực hợp pháp và minh bạch để tái đầu tư vào hệ thống vận hành. Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, việc được tính đúng, tính đủ viện phí sẽ giúp bệnh viện bớt khó khăn và có thêm nguồn lực để đầu tư trang thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người bệnh được tốt hơn.

Về phía Bộ Y tế, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, yêu cầu để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, nhất là trong lĩnh vực BHYT, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trong cả nước tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn kỹ thuật; bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đồng thời, các bệnh viện cần thực hiện nghiêm quy định về kê đơn, chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, sử dụng vật tư y tế bảo đảm hợp lý, an toàn, hiệu quả, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; chủ động bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế ảnh hưởng đến người bệnh.

Theo Bộ Y tế, giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện cấp chuyên sâu tăng 4%. Trong đó, giá khám bệnh BHYT tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng; giá hội chẩn để xác định ca bệnh khó là 208.000 đồng/chuyên gia/ca, tăng gần 8.000 đồng. Giá giường bệnh nội trú, xét nghiệm cũng được điều chỉnh tăng thêm, như giá giường điều trị hồi sức tích cực/ghép tạng/ghép tủy/ghép tế bào gốc là 965.200 đồng/ngày; giường bệnh hồi sức cấp cứu là 581.000 đồng/ngày, cao hơn 37.200 và 23.000 đồng.

MINH NAM - NGUYỄN QUỐC