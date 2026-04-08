Điều động, bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều 8-4, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hà Nội giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí: Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, hiện nay Ban được giao rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác nghiên cứu chuyên sâu gắn liền với hoạt động thực tiễn phong phú; mong muốn các đồng chí tân Phó Trưởng Ban sẽ phát huy tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, thực hiện mô hình hoạt động mới theo quyết định của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị lãnh đạo Ban, các đơn vị trực thuộc Ban tích cực tạo điều kiện, phối hợp hiệu quả cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban mới được bổ nhiệm và Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu của Ban, theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt giao; đề nghị hai viện phối hợp tốt với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định của Bộ Chính trị.

ANH PHƯƠNG