Điều tra vụ án vợ sát hại chồng do bị bạo hành nhiều lần

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Hoài Thương (sinh năm 1998, trú xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc Nguyễn Thị Hoài Thương đã đến tự thú sau khi giết chồng là anh Nguyễn Xuân T. (sinh năm 1987, cùng trú xã Trà Linh).

Qua điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1-10, sau khi đi nhậu về nhà, anh T. có hành vi đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn hai con nhỏ.

Do nhiều lần bị bạo hành, Thương nảy sinh ý định sát hại chồng. Sau đó, Thương đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thương gọi điện thú nhận với mẹ ruột và Công an xã Trà Linh.

Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của đối tượng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA