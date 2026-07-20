Festival Biển Khánh Hòa 2026 thu hơn 1.300 tỷ đồng từ du lịch

Festival Biển Khánh Hòa 2026 thu hút gần 788.000 lượt khách, doanh thu du lịch hơn 1.300 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến hấp dẫn.

Festival Biển Khánh Hòa thu hơn 1.300 tỷ đồng từ du lịch

Sáng 20-7, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-7 đã thu hút gần 788.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 225.000 lượt, khách quốc tế khoảng 50.000 lượt; doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026

Sau 3 ngày tổ chức với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại và du lịch, Festival Biển Khánh Hòa 2026 đã tạo dấu ấn với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế”, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa - điểm đến biển, văn hóa và hội nhập.

Các chương trình nổi bật như lễ khai mạc, Carnival đường phố - diễu hành xe hoa, lễ hội văn hóa biển, trình diễn ánh sáng, lễ hội ẩm thực, các giải thể thao biển quốc tế… đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 vào tối 17-7 để lại nhiều cảm xúc cho người dân và du khách

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian diễn ra lễ hội, công suất phòng lưu trú toàn tỉnh đạt trên 85%; riêng nhiều khách sạn khu vực trung tâm Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng ven biển đạt trên 90%. Hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, tình nguyện viên cùng các lực lượng phục vụ đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của Nha Trang - Khánh Hòa trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch chất lượng cao và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

TIẾN THẮNG