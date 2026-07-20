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Long Hải khảo sát phát triển du lịch trải nghiệm vườn cây ăn trái

SGGPO

Chiều 20-7, đoàn công tác UBND xã Long Hải (TPHCM) do ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã dẫn đầu, khảo sát một số vườn cây ăn trái tiêu biểu trên địa bàn nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

Đoàn thăm vườn táo của ông Nguyễn Văn Hồng (ấp Hải Điền). Ảnh: THÀNH HUY
Đoàn thăm vườn táo của ông Nguyễn Văn Hồng (ấp Hải Điền). Ảnh: THÀNH HUY

Đoàn đã khảo sát vườn táo rộng khoảng 1ha của ông Nguyễn Văn Hồng (ấp Hải Điền), nơi canh tác các giống táo truyền thống gần 30 năm, kết hợp trồng mận đỏ, ổi, nhãn và xoài.

Đoàn cũng đến tham quan vườn táo rộng 1,4ha của ông Huỳnh Ngọc Hồi (ấp Hải Hòa), có hơn 35 năm canh tác, kết hợp vườn nhãn và mai Minh Đạm, tạo cảnh quan phù hợp phát triển du lịch sinh thái; khảo sát vườn nhãn của ông Trương Văn Đực, một trong những mô hình cây ăn trái tiêu biểu của địa phương.

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Đoàn thăm vườn táo của ông Huỳnh Ngọc Hồi (ấp Hải Hòa). Ảnh: THÀNH HUY

Tại buổi khảo sát, ông Ngô Thanh Phúc đánh giá cao tâm huyết của các chủ vườn trong việc gìn giữ những vườn cây lâu năm và phát triển nông nghiệp bền vững. Theo ông, đây là cơ sở để địa phương nghiên cứu xây dựng các tuyến du lịch trải nghiệm kết hợp tham quan, hái trái cây với du lịch biển, các di tích lịch sử và danh thắng trên địa bàn.

Theo định hướng của UBND xã Long Hải, việc hình thành sản phẩm du lịch nông nghiệp sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao giá trị kinh tế vườn cây, tạo thêm nguồn thu cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của địa phương.

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THÀNH HUY

Từ khóa

Long Hải khảo sát vườn du lịch vườn

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