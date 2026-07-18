Carnival đường phố khuấy động Festival Biển Khánh Hòa

Hơn 1.200 nghệ sĩ, diễn viên khuấy động phố biển Nha Trang trong đêm Carnival đường phố của Festival Biển Khánh Hòa 2026 .

Hơn 1.200 nghệ sĩ, diễn viên khuấy động phố biển Nha Trang

Chiều tối 18-7, hàng ngàn người dân và du khách đổ về tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), hòa mình vào Lễ hội Carnival - diễu hành xe hoa, một trong những điểm nhấn của Festival Biển Khánh Hòa 2026.

Với chủ đề “Bản giao hưởng biển xanh - Sắc màu hội tụ”, lễ hội mang đến không gian nghệ thuật đường phố sôi động, quy tụ hơn 1.200 nghệ sĩ, diễn viên cùng các đoàn lân - sư - rồng, patin LED, xiếc, vũ đoàn và người mẫu trong nước, quốc tế.

Người dân và du khách theo dõi chương trình

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành của 10 xe hoa cỡ lớn được thiết kế công phu, tái hiện các biểu tượng đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa như biển đảo, yến sào, trầm hương, di sản Chăm, du lịch nghỉ dưỡng, kinh tế biển và khát vọng hội nhập.

Đây cũng là lần đầu tiên Festival Biển Khánh Hòa xuất hiện dàn xe hoa quy mô lớn với nhiều hiệu ứng nghệ thuật đặc sắc.

Các đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến phố ven biển trước khi hội tụ tại Quảng trường 2 tháng 4 để giao lưu cùng khán giả.

Âm nhạc sôi động, sắc màu rực rỡ cùng những màn trình diễn ấn tượng tạo nên bầu không khí lễ hội trẻ trung, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa năng động, thân thiện và giàu bản sắc.

Xe hoa diễu hành với nhiều màu sắc

Thông qua các đoàn xe hoa cùng những màn trình diễn đặc sắc, lễ hội Carnival giới thiệu vẻ đẹp biển đảo, di sản văn hóa, sản vật địa phương, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Khánh Hòa hội nhập, phát triển xanh và vươn tầm quốc tế.

TIẾN THẮNG