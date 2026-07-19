Khánh Hòa: Đã xác định nhóm du khách bẻ san hô ở vịnh Nha Trang

Sáng 19-7, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết đã phối hợp Công an phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác định được nhóm du khách bẻ, vặt và lấy các cụm san hô tại khu vực Hòn Chồng (vịnh Nha Trang).

Cơ quan chức năng đang làm việc với những cá nhân liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Nhóm du khách bỏ san hô vào bịch nilông, mang về

Ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin và các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị phối hợp với công an địa phương kiểm tra, xác minh và truy tìm nhóm du khách có hành vi bẻ, vặt san hô.

Nhóm du khách ngang nhiên lấy san hô mang về

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định nhóm du khách đến từ ngoài tỉnh và đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn. Những cá nhân liên quan đang được mời đến làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Sau khi hoàn tất xác minh, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm nhóm du khách theo đúng quy định của pháp luật nhằm tăng tính răn đe và góp phần bảo vệ hệ sinh thái san hô tại vịnh Nha Trang.

Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Trước đó, chiều 18-7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm du khách sau khi tắm biển tại khu vực Hòn Chồng đã bẻ và lấy các cụm san hô rồi mang lên bờ, đưa về, gây bức xúc trong dư luận.

Hành vi khiến dư luận bức xúc

Thời gian qua, tại khu vực vịnh Nha Trang, cơ quan chức năng lắp đặt nhiều biển cảnh báo, biển cấm tại khu vực bãi biển, yêu cầu du khách không bẻ, lấy hoặc có hành vi gây tổn hại đến các rạn san hô. Phần lớn người dân và du khách đều chấp hành nghiêm, vụ việc vừa xảy ra được xác định là trường hợp cá biệt.

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TIẾN THẮNG