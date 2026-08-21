Thủ khoa đánh giá năng lực trở lại giảng đường sau một lần chọn sai ngành

Sau một năm dừng học để chọn lại ngành, Trần Tiến Đạt, thủ khoa đánh giá năng lực 2026, trở lại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM.

Sáng 21-8, Trần Tiến Đạt có mặt tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) để hoàn tất thủ tục nhập học ngành Khoa học máy tính, chương trình tiên tiến. Đây là ngành học mà Đạt hằng mong muốn theo đuổi sau một năm đầy biến động và thử thách khi dám tạm dừng giảng đường để ôn thi lại từ đầu.

Nam sinh tự đón xe khách một mình từ Gia Lai xuống TPHCM. Đạt cho biết em chủ động nhắn gia đình không cần đi cùng vì bản thân đã quen thuộc với nhịp sống và đường sá tại thành phố qua lần nhập học trước.

“Em nói với gia đình cứ để em tự đi vì em đã quen đường sá, nếp sống ở đây rồi. Trước mắt, em tạm trú tại nhà người bà con; sau khi việc học đi vào quỹ đạo, em sẽ tìm phòng trọ bên ngoài để thuận tiện cho việc di chuyển hằng ngày”, Đạt chia sẻ.

Trở lại khuôn viên ngôi trường từng gắn bó, cảm xúc trong Đạt vừa thân quen vừa mới mẻ. Khác với tâm thế hoang mang của lần nhập học đầu tiên, lần này nam sinh 19 tuổi đã thấu hiểu tường tận sở thích, năng lực cá nhân cũng như định hướng tương lai. Chuyến xe độc hành trở lại TPHCM vì thế đã đánh dấu một khởi đầu mới đầy chủ động và tự tin.

Một năm can đảm dừng lại để chọn đúng hướng

Trần Tiến Đạt là cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn, tỉnh Gia Lai. Trong kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm 2026 do ĐHQG TPHCM tổ chức, Đạt xuất sắc đạt 1.139/1.200 điểm, dẫn đầu trong tổng số hơn 170.000 thí sinh dự thi.

Chi tiết bài thi cho thấy Đạt giành điểm tuyệt đối ở hai phần Toán học và Tiếng Anh; phần Tiếng Việt đạt 261 điểm và phần Tư duy khoa học đạt 278 điểm. Kết quả này chính thức phá vỡ kỷ lục 1.133 điểm thiết lập năm 2023, trở thành mức điểm cao nhất trong suốt 9 năm tổ chức kỳ thi của ĐHQG TPHCM.

Tân sinh viên Trần Tiến Đạt đến làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, sáng 21-8.

Ít ai biết rằng, phía sau cột mốc lịch sử ấy là quyết định rẽ ngang không hề dễ dàng. Năm 2025, Đạt từng dự thi ĐGNL và đạt 800 điểm, đồng thời đạt 25,5 điểm tổ hợp A01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do chưa cân nhắc kỹ lưỡng khi đăng ký nguyện vọng, em không trúng tuyển vào ngành yêu thích và phải nhập học ngành Vật lý học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Trải qua một thời gian học tập, Đạt nhận ra ngành học không thực sự phù hợp với thế mạnh và niềm đam mê cá nhân. Thay vì thỏa hiệp chỉ để giữ một chỗ trên giảng đường, nam sinh quyết định xin thôi học để về quê ôn tập lại. Quyết định này đặt lên vai Đạt không ít áp lực tâm lý khi nhìn bạn bè đồng trang lứa tiếp tục bước tiếp, còn mình quay về với bàn học và sách vở.

Chính sự thấu hiểu và ủng hộ vô điều kiện từ gia đình đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho em. Bố mẹ Đạt không đặt nặng áp lực phải tốt nghiệp bằng mọi giá, mà luôn tôn trọng mong muốn của con trai, miễn là em có trách nhiệm với con đường mình lựa chọn.

Trước khi rời thành phố về quê, Đạt tranh thủ thời gian ôn tập và xuất sắc thi đạt chứng chỉ IELTS 7.5. Suốt thời gian tự học ở quê nhà, nam sinh duy trì thời gian học 7–8 giờ mỗi ngày; đến giai đoạn nước rút, cường độ học tăng lên 8–10 giờ. Đạt kết hợp luyện đề tốt nghiệp THPT song song với đề thi Đánh giá năng lực, tập trung bù đắp phần Tiếng Việt, rèn luyện kỹ năng Tư duy khoa học và tối ưu các phương pháp giải Toán nhanh.

Ở đợt 1 kỳ thi ĐGNL 2026, Đạt đạt 997 điểm. Nhận định mức điểm này chưa đủ độ an toàn tuyệt đối với ngành có tính cạnh tranh rất cao như Khoa học máy tính, em tiếp tục đăng ký thi đợt 2 và bứt phá lên 1.139 điểm. Ngoài ra, Đạt còn đạt thêm 28,75 điểm tổ hợp A01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tâm thế vững vàng trước chặng đường mới

Nhìn lại hành trình đã qua, Đạt nhận định bài học lớn nhất không nằm ở điểm số mà ở cách tư duy khi chọn ngành học. Nam sinh cho rằng các bạn trẻ cần tìm hiểu thấu đáo cấu trúc chương trình đào tạo, môi trường phát triển, triển vọng nghề nghiệp và năng lực thực tế của bản thân trước khi nộp hồ sơ. Chọn ngành chỉ vì chạy theo điểm số hoặc tâm lý "phải có một tấm vé đại học" rất dễ dẫn tới sự chán nản và lạc lối.

“Dừng lại một năm không đồng nghĩa với thất bại. Quan trọng là bản thân biết rõ lý do mình bắt đầu lại và quyết tâm nỗ lực đến cùng cho mục tiêu đó”, Đạt chia sẻ.

Trở thành sinh viên ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến, Đạt đặt kế hoạch xây dựng nền tảng vững chắc về toán học, lập trình và tư duy thuật toán ngay từ những học kỳ đầu. Đồng thời, nam sinh dự định tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, tham gia các câu lạc bộ học thuật, thực hiện nghiên cứu khoa học và đi sâu vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, sáng 21-8.

Từ ngày 17–21/8, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) đón khoảng 5.000 tân sinh viên nhập học 39 ngành/chương trình đào tạo. Đáng chú ý, 28 ngành dự kiến thuộc diện hưởng học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP. Bên cạnh học bổng tuyển sinh cho thí sinh xuất sắc, chương trình tiên tiến, tăng cường tiếng Anh và các ngành chiến lược, trường còn cấp học bổng khuyến khích học tập theo kỳ đạt 100% - 120% học phí. Sinh viên cũng được hỗ trợ từ nhiều nguồn quỹ tài trợ của cựu sinh viên, doanh nghiệp và đối tác. ThS HOÀNG THANH TÚ, Phó Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM,

CÔNG CHƯƠNG