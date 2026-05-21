Phường Diên Hồng tuyên dương gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Sáng 21-5, Đảng ủy phường Diên Hồng (TPHCM) tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2025-2026.

Thời gian qua, phường Diên Hồng luôn quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, nhất là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: D.H.

Từ phong trào thi đua học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Dịp này, Đảng ủy phường Diên Hồng biểu dương 65 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2026. Phường Diên Hồng cũng có 1 cá nhân và 1 tập thể được tuyên dương cấp thành phố.

CẨM NƯƠNG