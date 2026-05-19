9 đảng viên xã Long Hải vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), chiều 19-5, Đảng ủy xã Long Hải (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đến 9 đảng viên cao tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Long Hải chúc mừng các đảng viên được trao huy hiệu.

Xúc động tại lễ nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Minh bày tỏ niềm tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này; đồng thời nhấn mạnh các đảng viên lão thành là tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, trách nhiệm và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã tin tưởng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

THÀNH HUY