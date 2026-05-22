Lan tỏa hình ảnh báo cáo viên “vừa hồng vừa chuyên”

Sáng 22-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM khai mạc hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 với chủ đề “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng”, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Ban giám khảo hội thi gồm các đồng chí: Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tặng hoa đến Ban giám khảo

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Khoa Hải chia sẻ, đây là dịp để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đến từng cán bộ, đảng viên, người dân. Đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm đến thí sinh

Điểm nhấn quan trọng của hội thi thể hiện ở việc truyền đạt lý luận, đồng thời hướng đến yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy tuyên truyền. Đó là lấy thực tiễn làm thước đo, lấy hiệu quả làm tiêu chí, lấy sức lan tỏa làm mục tiêu.

Do đó, các thí sinh cần tập trung phân tích sâu sắc các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, các phần thi cần thể hiện rõ hơi thở thực tiễn của thành phố, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật, mô hình hay, cách làm sáng tạo; mạnh dạn đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang đặt ra hiện nay.

Đại biểu và thí sinh tham dự khai mạc

"Báo cáo viên trong giai đoạn mới phải vững vàng về lý luận, phải có tư duy đổi mới, phong cách truyền đạt thuyết phục, gần gũi, có chiều sâu, biết chuyển tải Nghị quyết bằng ngôn ngữ của thực tiễn, bằng niềm tin, cảm xúc, trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ và nhân dân thành phố", đồng chí Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh.

Để hội thi đạt chất lượng, đồng chí Nguyễn Khoa Hải đề nghị, thí sinh cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh, thể hiện tốt các phần thi từ xây dựng đề cương, thuyết trình đến trả lời câu hỏi. Qua đó lan tỏa hình ảnh báo cáo viên “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sau khai mạc, các thí sinh trình bày phần thi của mình

Đồng chí cũng đề nghị, cấp ủy các cơ sở và đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thí sinh được học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, giáo dục chính trị tư tưởng tại cơ quan, đơn vị.

Hội thi có sự góp mặt của 28 thí sinh tiêu biểu, là những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc đại diện cho các cấp ủy cơ sở và đoàn thể trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM. Một số chủ đề sẽ được thí sinh báo cáo tại hội thi như: "Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất", "Phát huy tinh thần Đại hội XIV của Đảng trong công tác phòng, chống ma túy và bảo vệ thế hệ trẻ hôm nay", "Các chương trình đột phá, đề án trọng điểm, nỗ lực của thành phố trong việc giải quyết các vấn đề về giao thông, môi trường, y tế, giáo dục và an sinh xã hội"... Trong đó, phóng viên Phan Thị Thu Hoài, đại diện Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ báo cáo chủ đề "An sinh xã hội - điểm tựa vững chắc để xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

CẨM TUYẾT