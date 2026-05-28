TPHCM nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề “giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới”. Thực hiện: VĂN MINH

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thành ủy TPHCM luôn xác định công tác tạo nguồn, phát triển và kết nạp đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; góp phần bảo đảm tính kế thừa, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra đối với công tác phát triển đảng viên không chỉ bảo đảm về số lượng mà phải đặc biệt chú trọng chất lượng, tính thực chất và tính bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, nhất là các mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên cho biết, thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng, cơ cấu và chất lượng đảng viên mới ngày càng được quan tâm; quy trình bảo đảm tiêu chuẩn, thủ tục chặt chẽ; đội ngũ đảng viên mới từng bước trẻ hóa, có trình độ cao hơn, bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị có cách làm chủ động, sáng tạo; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ phong trào hành động cách mạng, nhất là trong đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, giáo viên, sinh viên, công nhân lao động.

TPHCM hiện có 173 đảng bộ trực thuộc, với hơn 387.000 đảng viên. Thống kê từ năm 2021 đến năm 2024 cho thấy, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới luôn ổn định, tương ứng khoảng 3,1%-3,5%/năm so với tổng số đảng viên hiện hữu, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được kết quả tích cực trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải pháp khắc phục khó khăn, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, cần triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác phát triển Đảng.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, phải đặc biệt quan tâm, quyết tâm khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời, cần chủ động chuẩn bị nguồn kết nạp Đảng từ sớm, nhất là trong học sinh, sinh viên, đội ngũ giảng viên… có phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến.

