Phường Hòa Lợi trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Đợt này, Đảng bộ phường Hòa Lợi có 8 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Lợi Phạm Thị Nghĩa nhấn mạnh, việc trao Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tri ân của Đảng đối với những đảng viên đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Thời gian qua, Đảng bộ phường triển khai nhiều mô hình thiết thực, gần dân như: “Cà phê sáng - lắng nghe ý kiến Nhân dân”, “Tuyến đường hoa, tuyến đường cờ”, “Phường không ma túy”… Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương. Lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Ngọc Điệp, đảng viên Chi bộ Khu phố 1, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, gương mẫu trong cuộc sống, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Dịp này, phường Hòa Lợi cũng biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực vì cộng đồng.