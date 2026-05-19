Phường Hòa Lợi trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Chiều 19-5, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, tham dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 do Đảng ủy phường Hòa Lợi tổ chức.

Quang cảnh lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Hòa Lợi

Đợt này, Đảng bộ phường Hòa Lợi có 8 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo phường trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Lợi Phạm Thị Nghĩa nhấn mạnh, việc trao Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tri ân của Đảng đối với những đảng viên đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Lãnh đạo phường Hòa Lợi trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo lời Bác

Thời gian qua, Đảng bộ phường triển khai nhiều mô hình thiết thực, gần dân như: “Cà phê sáng - lắng nghe ý kiến Nhân dân”, “Tuyến đường hoa, tuyến đường cờ”, “Phường không ma túy”… Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương. Lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Các cá nhân xuất sắc nhận khen thưởng tại buổi lễ

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Ngọc Điệp, đảng viên Chi bộ Khu phố 1, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, gương mẫu trong cuộc sống, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Niềm vui của các đảng viên lão thành trong ngày nhận Huy hiệu Đảng

Dịp này, phường Hòa Lợi cũng biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực vì cộng đồng.

TÂM TRANG

