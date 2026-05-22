Chính trị

Xây dựng Đảng

Trao Huy hiệu Đảng đến 56 đảng viên phường Bình Thạnh

SGGPO

Sáng 22-5, Đảng ủy phường Bình Thạnh, TPHCM, tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Dũng Đạt
Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Dũng Đạt

Đợt này, phường Bình Thạnh có 56 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

IMG_0258.JPG
Đảng viên 75 năm tuổi Đảng Nguyễn Dũng Đạt đọc lời cảm nghĩ

Dịp này, phường Bình Thạnh cũng tuyên dương 8 tập thể và 100 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

IMG_0257.JPG
Các đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và các tập thể, cá nhân được biểu dương tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, có nhiều đóng góp thiết thực cho Đảng bộ, địa phương; luôn là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo.

THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Bình Thạnh Huy hiệu Đảng TPHCM Chủ tịch Hồ Chí Minh đảng viên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn