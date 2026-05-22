Trao Huy hiệu Đảng đến 56 đảng viên phường Bình Thạnh

Đợt này, phường Bình Thạnh có 56 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Dịp này, phường Bình Thạnh cũng tuyên dương 8 tập thể và 100 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và các tập thể, cá nhân được biểu dương tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, có nhiều đóng góp thiết thực cho Đảng bộ, địa phương; luôn là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo.