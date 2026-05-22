Trao Huy hiệu Đảng đến 56 đảng viên phường Bình Thạnh

Sáng 22-5, Đảng ủy phường Bình Thạnh, TPHCM, tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Dũng Đạt

Đợt này, phường Bình Thạnh có 56 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên 75 năm tuổi Đảng Nguyễn Dũng Đạt đọc lời cảm nghĩ

Dịp này, phường Bình Thạnh cũng tuyên dương 8 tập thể và 100 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và các tập thể, cá nhân được biểu dương tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, có nhiều đóng góp thiết thực cho Đảng bộ, địa phương; luôn là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo.

THÁI PHƯƠNG