Thành ủy TPHCM sẽ có thêm 2 Đảng bộ trực thuộc trong lĩnh vực y tế và giáo dục

Ngày 22-5, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã có kết luận về việc thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM thuộc Đảng bộ TPHCM.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thống nhất chủ trương thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Cụ thể, Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM. Đảng bộ này được thành lập trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức Đảng trong các bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn TPHCM hiện đang trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM và các Đảng ủy phường, xã, đặc khu.

Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM là đảng bộ cấp trên của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM. Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức Đảng trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM hiện đang trực thuộc các cấp ủy có liên quan.

Việc thành lập 2 đảng bộ nêu trên nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy đối với lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Đồng thời, đảm bảo tính tập trung, thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực có tính chất chuyên môn đặc thù, quy mô lớn và phạm vi hoạt động rộng trên địa bàn TPHCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM giao Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục thành lập 2 đảng bộ theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đồng thời, chỉ đạo việc sắp xếp, chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên; quyết định chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy lâm thời theo thẩm quyền.

Cùng với đó, xây dựng quy chế làm việc, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để 2 đảng bộ sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt, liên tục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Tin liên quan Thống nhất thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy TPHCM

VĂN MINH