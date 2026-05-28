Cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, kéo dài đến hết tháng 6-2026.

Chiến dịch nhằm xử lý nhanh, triệt để các điểm nghẽn nền tảng trong chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ; hoàn thiện điều kiện về hạ tầng, bảo mật thông tin, nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng.

Đảng viên phường Tăng Nhơn Phú tham dự tập huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử

Chiến dịch tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, về quy trình nghiệp vụ, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tập trung nghiên cứu các quy trình lõi, quy trình nghiệp vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; ưu tiên nghiên cứu 7 quy trình lõi về công tác tổ chức đảng, đảng viên trong giai đoạn Ban Tổ chức Trung ương xây dựng, góp ý các bước của quy trình theo đặc thù địa phương.

Các quy trình gồm: quản lý tổ chức đảng; quản lý, cập nhật, bổ sung thông tin đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng; quản lý thẻ đảng viên; quản lý thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; xét tặng Huy hiệu Đảng; quản lý phiếu báo, báo cáo nghiệp vụ đảng viên.

Về phần mềm, dữ liệu và chuẩn hóa dữ liệu, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đảng viên 4.0 theo yêu cầu mới trong toàn Đảng bộ TPHCM, bảo đảm đạt 100%, làm nền tảng triển khai các ứng dụng trong hệ thống thông tin ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Nội dung này hoàn thành chậm nhất ngày 30-6-2026.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng tăng cường đôn đốc, theo dõi việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, bảo đảm tỷ lệ đảng viên sử dụng phần mềm trong toàn Đảng bộ thành phố đạt ít nhất 90%, trừ đảng viên được miễn sinh hoạt đảng theo quy định. Đồng thời, nâng tỷ lệ chi bộ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử hiệu quả lên ít nhất 50%; phối hợp đề xuất bổ sung các tiện ích trên phần mềm này.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM theo dõi việc triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, bảo đảm hiệu quả, đúng hướng dẫn nghiệp vụ; tập trung rà soát, xử lý nguyên nhân, tồn tại, điểm nghẽn trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào chỉ đạo, điều hành và quy trình nghiệp vụ.

Trong chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM xác định rõ lộ trình, phần việc phải làm và sản phẩm phải hoàn thành. Trước đó, Thành ủy TPHCM cũng có công văn triển khai đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân tại các phường, xã, đặc khu. Thông qua chiến dịch “Mùa hè số”, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM kỳ vọng các nội dung chuyển đổi số trong Đảng sẽ được triển khai đến từng chi bộ, từng đảng viên.

THU HƯỜNG