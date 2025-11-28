Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM chung tay chăm lo an sinh xã hội

Tại chương trình an sinh xã hội ở phường Sài Gòn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao 2 xe máy, 50 phần quà đến các hộ dân và 20 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng.

Sáng 28-11, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đến dự chương trình an sinh xã hội tại phường Sài Gòn.

Cùng dự có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và gần 200 đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao phương tiện sinh kế cho người dân phường Sài Gòn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình an sinh xã hội ở phường Sài Gòn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 2 xe máy, 50 phần quà đến các hộ dân và 20 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng.

Mỗi phần quà được trao không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TPHCM dành cho người dân, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và các đại biểu trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM chia sẻ, với sự hỗ trợ này, cùng với ý chí và nghị lực của chính mình, bà con sẽ có thêm động lực, vững tin vào cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao quà đến các hộ dân ở phường Sài Gòn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với quan điểm xuyên suốt “lấy nhân dân làm trung tâm - chủ thể - mục tiêu - động lực”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn hướng mọi nguồn lực về xã, phường, đặc khu - nơi trực tiếp gắn bó với đời sống nhân dân. Mỗi xã, phường, đặc khu chính là “nhịp đập ở tuyến đầu” trong hành trình chăm lo an sinh xã hội của thành phố.

Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM – Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo TPHCM đã trích Quỹ Vì người nghèo thành phố với số tiền gần 34 tỷ đồng để chăm lo an sinh xã hội (927,1 triệu đồng) tại 7 phường; chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu (33 tỷ đồng). Kinh phí này sẽ được trao bảng tượng trưng tại đại hội.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình an sinh xã hội ở phường Sài Gòn. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH