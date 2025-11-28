Lâm Đồng: Chèo thúng ra vớt neo, ngư dân bị sóng cuốn mất tích

2 ngư dân tỉnh Lâm Đồng chèo thuyền thúng ra vớt neo thì bị sóng biển đánh chìm, 1 người bơi vào bờ, 1 người mất tích.

Sáng 28-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng và ngư dân địa phương tìm kiếm ông D.Q.S. (40 tuổi, ngụ thôn 9, xã Liên Hương), người bị mất tích trên biển.

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 27-11, ông S. cùng ông H.V. (33 tuổi, cùng ngụ xã Liên Hương) bơi thúng ra cửa biển để vớt neo bị chìm. Do sóng lớn, thúng bất ngờ bị lật khiến 2 người rơi xuống nước. Ông V. may mắn bơi được vào bờ, còn ông S. bị sóng cuốn mất tích.

Huy động lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng đã huy động phương tiện và ngư dân tìm kiếm. Tuy nhiên, do sóng mạnh, nạn nhân chìm nhanh nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện nhiều cán bộ biên phòng cùng lực lượng quân sự xã và người dân tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Việc tìm kiếm ngư dân mất tích đang gặp khó khăn do sóng biển cao

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương, cho biết khoảng 17 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng báo số 15, nước biển dâng cao, sóng lớn đánh vào dọc bờ kè thôn 13 và 14, có nơi ngập hơn 1m. Chính quyền đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Đến sáng 28-11, nước vẫn còn ngập gần 1m. Địa phương đang khảo sát các vị trí thoát nước để xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

NGUYỄN TIẾN