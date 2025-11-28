Miền Trung cấp tốc ứng phó bão số 15

Trong ngày 27-11, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục kích hoạt công tác phòng chống thiên tai, ứng phó cao nhất với bão số 15. Việc sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp đường phố, trường học được triển khai khẩn trương trong bối cảnh dự báo bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực này.

Gia cố nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú tránh bão

Tại Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết, đơn vị đã phối hợp với 2 nghiệp đoàn nghề cá An Hải, An Vĩnh thông báo cho chủ tàu, ngư dân, chủ lồng bè, ao đìa khẩn trương chằng chống và đưa phương tiện vào nơi trú an toàn.

Toàn đảo Lý Sơn hiện có 360 tàu cá, trong đó 15 tàu đang tránh trú tại Hoàng Sa, Trường Sa; 30 phương tiện vận tải được hướng dẫn vào âu neo đậu trong đất liền. Lực lượng biên phòng đang duy trì trực chiến cùng 16 tàu, xe quân sự để ứng phó bão.

Tại khu vực cửa biển Thị Nại, luồng cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), tàu thuyền được lai dắt vào neo đậu trong vùng kín gió, rừng ngập mặn. Lực lượng biên phòng huy động 2 phương tiện, phối hợp thông báo cho tàu cá, tàu vận tải di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế neo đậu trong vịnh Quy Nhơn.

Tại đảo Nhơn Châu, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo, cho biết: “Người dân rất chủ động ứng phó bão số 15 sau thiệt hại nặng từ bão số 13. Toàn bộ tàu thuyền trên đảo đã di chuyển vào đất liền các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; 112 thuyền thúng được đưa lên nơi cao”.

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường (chủ yếu phía Đông) và đề ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm để khắc phục.

Ngư dân xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) chằng buộc tàu thuyền ứng phó cơn bão số 15. Ảnh: TIẾN THẮNG

Công tác ứng phó với bão số 15 cũng được tỉnh Đắk Lắk cấp tốc triển khai. Ghi nhận tại phường Sông Cầu, tàu thuyền đã được neo đậu an toàn, người dân cùng nhau gia cố nhà cửa. Toàn bộ ngư dân trên lồng bè thủy sản đã vào bờ.

Chủ tịch UBND phường Sông Cầu Phạm Ngọc Thạch báo tin, địa phương đã phối hợp với các đồn biên phòng triển khai lệnh cấm biển; đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán dân vùng trũng, vùng nguy hiểm. Phường đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương có chính sách khoanh nợ, giãn nợ và cho các hộ dân vay lại để tái thiết ngành nghề nuôi tôm hùm của địa phương.

Tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 27-11, UBND tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 7 giờ ngày 28-11. Tất cả tàu thuyền phải vào nơi neo đậu an toàn trước 18 giờ cùng ngày; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, lồng bè nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Dọc tuyến ven biển tỉnh Khánh Hòa, không khí chuẩn bị ứng phó bão hiện rõ từ mái nhà dân được chằng chống đến những tàu thuyền nhanh chóng trở về nơi neo đậu. Dự báo bão số 15 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa, vì vậy hệ thống chính quyền đã kích hoạt trạng thái ứng phó cao nhất.

Tại xã Đại Lãnh, vùng nuôi trồng thủy sản lớn của tỉnh Khánh Hòa, 2 tổ công tác được thành lập từ ngày 26-11 đi từng cụm bè để thống kê, tuyên truyền và yêu cầu người dân di dời vào bờ trong ngày 28-11. Dọc khu neo đậu phường Đông Ninh Hòa, hàng trăm tàu cá chen nhau tìm vị trí neo an toàn. Lực lượng biên phòng túc trực liên tục, hỗ trợ tàu thuyền neo đậu và yêu cầu người dân trở vào bờ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Tại phường Nam Nha Trang, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Minh cho biết, sau bài học từ trận lũ lớn, công tác chuẩn bị ứng phó bão số 15 được triển khai khẩn trương từ ngày 25-11. Phương tiện, thiết bị đã được tập kết tại các điểm quy định; lực lượng trực chiến sẵn sàng chờ lệnh. Tất cả khâu chuẩn bị phải hoàn thành trong ngày 28-11.

Ở vùng núi phía Tây, các địa phương rà soát từng nhân khẩu, trực tiếp tuyên truyền, chuẩn bị sơ tán tại các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Toàn tỉnh hiện có 179 điểm nguy hiểm cần ưu tiên di dời.

Ngày 27-11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền thành phố kích hoạt trạng thái ứng phó cao nhất, chuẩn bị đầy đủ phương án vật tư, phương tiện và lực lượng để xử lý mọi tình huống có thể xảy ra khi bão số 15 ảnh hưởng đến khu vực. Các sở, ngành và chính quyền phường, xã, đặc khu phải tập trung triển khai ngay các biện pháp phòng tránh, theo dõi sát diễn biến giông lốc, mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở có thể xảy ra do bão kết hợp triều cường và xả lũ. Tất cả các đơn vị phải trực ban 24/24 giờ để nắm chắc tình hình, dự kiến các kịch bản xấu nhất và hỗ trợ người dân kịp thời khi có sự cố. Khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền.

Phòng chống sạt lở đất

Chiều 27-11, phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại vị trí sạt lở quốc lộ 20 qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), hàng chục công nhân cùng gần 10 thiết bị cơ giới đang tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa. Dự kiến ngày 29-11 sẽ thảm nhựa mặt đường rộng 8m, kịp thời trước khi bão áp sát đất liền.

Còn tại đèo Prenn (cửa ngõ Đà Lạt), sau hơn 2 ngày cho các phương tiện lưu thông trở lại, tuyến đường đã cơ bản ổn định. Tại vị trí lún nứt, công nhân bóc tách lớp nhựa để thảm lại, tránh nước thẩm thấu ảnh hưởng kết cấu nền đường. Ở đèo D’ran (phường Xuân Trường - Đà Lạt), Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đang hốt dọn đất tại điểm sạt lở nhằm thông tuyến một chiều, dự kiến ngày 30-11.

Khắc phục đoạn sạt lở trên đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đoàn Kiên

Nhằm ứng phó với cơn bão số 15, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị rà soát lực lượng, vật tư, thiết bị; triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình xây dựng, nhất là công trình đang thi công.

Xuôi theo quốc lộ 27, đến tuyến đèo Ngoạn Mục (quốc lộ 27, nối Khánh Hòa với Lâm Đồng) bị sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua đã được xử lý cơ bản, phương tiện qua lại bình thường. Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) Đinh Văn Trí cho biết, địa phương đang phối hợp lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ, kịp thời xử lý sự cố; đồng thời kiến nghị sớm bố trí vốn để xử lý triệt để sạt lở trên tuyến đèo.

Tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (phía Tây), các cơn bão vừa qua đã gây sạt lở nặng, làm chia cắt nhiều tuyến đường. Trước nguy cơ bão 15 tiếp tục gây sạt lở, ông Mai Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường huy động máy móc, thiết bị, vật tư, rọ đá và tập kết tại những khu vực có khả năng sạt lở, sẵn sàng triển khai san gạt và thông tuyến khi có tình huống xảy ra.

Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các đơn vị quản lý đường khoanh vùng, xác định rõ những khu vực có nguy cơ cao; bố trí máy móc, nhân lực ứng trực để kịp thời cảnh báo và xử lý nhanh nhằm sớm thông xe để ứng phó với nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường khi bão số 15 sắp đến.

Bão số 15 liên tục đổi hướng Theo thông tin đến chiều tối 27-11 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Từ nay đến ngày 2-12, bão sẽ liên tục đổi hướng trên quỹ đạo tiến vào vùng biển Nam Trung bộ. Từ chiều tối 28-11 đến 30-11, bão di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 13. Khoảng ngày 1 và 2-12, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi sang hướng Tây và tiếp tục suy yếu dần. Bão số 15 có đặc điểm di chuyển rất chậm nên tồn tại lâu trên biển (6-7 ngày). Trong tháng 12 còn ít nhất 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Hiện là cuối mùa bão nên các cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông đều có xu hướng và xác suất cao đổ bộ hoặc tác động đến khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ.

NHÓM PV