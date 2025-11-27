Đặc khu Trường Sa hỗ trợ hơn 2.500 ngư dân trú tránh bão an toàn

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão, lực lượng chức năng trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Thông tin trên được Quân chủng Hải quân cho biết tối 27-11.

Hiện nay, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ cùng ngày, tâm bão số 15 (Bão Koto) ở vị trí 13,1°N - 113,9°E, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc; gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ.

Cán bộ chiến sĩ đảo Nam Yết giúp ngư dân chằng buộc gia cố tàu

Dự báo đến 10 giờ ngày 28-11, bão giữ nguyên cường độ, cách Song Tử Tây khoảng 210km về phía Tây Bắc và có xu hướng chuyển sang hướng Tây Tây Nam.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão, lực lượng chức năng các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân, ngư dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Bộ đội hải quân hỗ trợ ngư dân tránh trú bão an toàn

Hiện nay, các đảo khẩn trương gia cố công trình phòng chống thiên tai; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, thông báo bão; dự trữ đầy đủ lương thực, nước ngọt và vật tư thiết yếu. Hệ thống nhà tránh trú được mở cửa 24/24 giờ, sẵn sàng đón người và phương tiện vào trú tránh.

Tại các âu tàu Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây, Nam Yết, Phan Vinh…, đã có hơn 200 tàu cá với hơn 2.500 ngư dân vào neo đậu an toàn.

Ngư dân được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nơi ăn nghỉ, cấp hơn 20.000 lít nước ngọt và nhu yếu phẩm trong thời gian bão còn diễn biến phức tạp.

Đặc khu Trường Sa tiếp tục tăng cường tuyên truyền, yêu cầu ngư dân tuyệt đối không đi vào vùng nguy hiểm; phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng tàu trực kịp thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn.

Hiện các lực lượng trên quần đảo duy trì nghiêm chế độ trực, liên tục cập nhật diễn biến bão, phát thông báo thời tiết và chủ động mọi phương án cứu hộ, cứu nạn, quyết tâm không để bị động, bất ngờ.

ĐỖ TRUNG