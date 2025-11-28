Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân vì nhân dân, đất nước

Chiều 27-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, chủ trì phiên họp lần thứ 15 của hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên Trưởng bản Mùa A Thi (người đã cứu 90 người dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất rạng sáng 1-8) tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngày 13-8. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn. Đại hội phải phản ánh đúng bản chất tiêu biểu, xuất sắc của các tổ chức, cá nhân; đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có thi đua đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua có nhiều sự kiện mang tính lịch sử và xuất hiện nhiều trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước. Do đó cần tôn vinh, khen thưởng kịp thời, qua đó tôn vinh giá trị cốt lõi của dân tộc.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI dự kiến được tổ chức vào tháng 12-2025.

