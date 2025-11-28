Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân vì nhân dân, đất nước

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn. Đại hội phải phản ánh đúng bản chất tiêu biểu, xuất sắc của các tổ chức, cá nhân; đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có thi đua đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua có nhiều sự kiện mang tính lịch sử và xuất hiện nhiều trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước. Do đó cần tôn vinh, khen thưởng kịp thời, qua đó tôn vinh giá trị cốt lõi của dân tộc.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI dự kiến được tổ chức vào tháng 12-2025.