Hoàn thiện khung thể chế để TPHCM bứt phá - Bài 4: Mở rộng mạng lưới an sinh, nâng cao tinh thần phục vụ

Sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (gọi tắt là Nghị quyết 98), hàng chục ngàn gia đình đã vượt khó vươn lên, đội ngũ cán bộ có thêm động lực để yên tâm công tác, phục vụ người dân. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 được kỳ vọng tiếp tục nhân rộng chính sách nhân văn, nghĩa tình để mỗi người yếu thế có thêm trợ lực trước mắt và cơ hội tự đứng vững, đổi thay cuộc đời mình một cách bền vững.

Tạo nền tảng an sinh mới

Buổi sáng đầu tháng 11, hội trường UBND phường Tân Mỹ (TPHCM) chật kín người tham dự lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025. Chương trình ấm áp như một cuộc hẹn nghĩa tình, nơi chính quyền, Mặt trận và doanh nghiệp cùng trao sinh kế, san sẻ gánh nặng với những người còn chật vật trong cuộc sống.

Một trong những người được trao tặng sinh kế, bà Phạm Thị Kim Lan (58 tuổi, ngụ hẻm 103 Nguyễn Thị Thập) ngồi ở hàng ghế dưới, hai bàn tay gân guốc cầm chặt giấy mời. Được gọi tên bước lên sân khấu nhận chiếc xe nước mía, bà Lan nắm tay cán bộ MTTQ, mắt đỏ hoe: “Tôi vui lắm, có phương tiện làm ăn ổn định rồi, sẽ cố gắng lo cho chồng và các cháu”.

Cùng với được trao phương tiện sinh kế, những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn để sản xuất, giải quyết việc làm đều được địa phương hỗ trợ thông qua nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi, theo cơ chế của Nghị quyết 98.

Giai đoạn 2023-2025, TPHCM đã phân bổ gần 4.700 tỷ đồng ngân sách để cho vay ưu đãi hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm theo cơ chế này. Vì vậy, khi TPHCM đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, địa phương mong muốn tiếp tục duy trì chính sách an sinh xã hội.

Theo bà Trần Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ, những phương tiện sinh kế, kinh phí sửa chữa nhà… chỉ là bước khởi đầu của một nền tảng chính sách vững chắc hơn. Do đó, bà Hà kỳ vọng, Nghị quyết 98 được sửa đổi sẽ mang lại những thay đổi then chốt cho công tác giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo phường Tân Mỹ (TPHCM) trao sinh kế là xe nước mía đến bà Phạm Thị Kim Lan. Ảnh: THU HOÀI

Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Phúc Đức, cán bộ Phòng Xây dựng Đảng, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), chia sẻ, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy vậy, điều giúp ông thêm vững tâm là chính sách chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế của Nghị quyết 98.

“Nếu chỉ trông vào lương hơn 8 triệu đồng/tháng thì rất khó xoay xở trước chi phí sinh hoạt ngày càng cao tại TPHCM hiện nay. Khoản thu nhập tăng thêm giúp chúng tôi bớt gánh nặng về kinh tế và có điều kiện tập trung cho công việc hơn”, ông Đức tâm sự.

Động lực củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ

Sau hơn 2 năm triển khai, TPHCM vận dụng cơ chế sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư, đã cân đối hơn 28.000 tỷ đồng để chi thu nhập tăng thêm; đồng thời dành khoảng 17.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền, việc chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy công tác cải cách chế độ công vụ, công chức tại TPHCM. Để việc chi thu nhập tăng thêm đảm bảo tính minh bạch, không cào bằng, thành phố đã triển khai các quy định đánh giá, phân loại chất lượng hoàn thành công việc của cán bộ một cách khoa học, khách quan. Việc này đã tạo động lực, củng cố niềm tin và khích lệ đội ngũ cán bộ nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính vì vậy, tại kỳ họp thứ 5 vào giữa tháng 11 vừa qua, HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, tiếp tục quy định chính sách chi thu nhập tăng thêm theo đúng tinh thần Nghị quyết 98, áp dụng trên toàn địa bàn TPHCM. Việc ban hành Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND cho thấy TPHCM kiên trì thực hiện cơ chế khuyến khích, tạo động lực trong công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Qua ghi nhận từ cơ sở, chính sách này đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng hiệu quả phục vụ người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn đổi mới.

Cùng với chi thu nhập tăng thêm, việc vận dụng Nghị quyết 98 để bố trí vốn đầu tư công cho vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm góp phần tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn về nguồn vốn cho vay, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thu hẹp quy mô sản xuất - kinh doanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động. UBND TPHCM đánh giá, nguồn vốn vay ưu đãi này đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm nạn “tín dụng đen”, giúp người lao động có vốn tự tổ chức sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập nhằm ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Trong báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 98, Bộ Tài chính nhận định, nhiều cơ chế đi vào đời sống nhân dân trong giai đoạn 2023-2025. Cụ thể, chính sách bố trí vốn để cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm đã mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đem lại hiệu quả và lợi ích rất lớn đối với người dân, người lao động nghèo trên địa bàn TPHCM.

Qua đó, góp phần thực hiện chỉ tiêu đến cuối năm 2025, TPHCM cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thu hẹp quy mô sản xuất - kinh doanh, dẫn đến một số người lao động bị mất việc làm, ảnh hưởng đến cuộc sống. Bên cạnh đó, TPHCM đã mở rộng đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm, tạo động lực to lớn hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố.

Ông NGUYỄN QUỐC DŨNG - Cán bộ hưu trí, khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi, TPHCM: Cơ chế để TPHCM phát triển bền vững Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 nên chú trọng đến cơ chế phát triển đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Trong đó, phải thiết kế các chính sách cụ thể, linh hoạt hơn để chăm lo người nghèo, người yếu thế, giúp họ tiếp cận tốt hơn với nhà ở, việc làm, y tế, học tập cho con em và các dịch vụ cơ bản. Đặc biệt, cần chú ý đến chính sách đối với cán bộ hưu trí, người cao tuổi. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc giúp TPHCM phát triển bền vững theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đồng thời củng cố niềm tin, khối đại đoàn kết trong nhân dân. Bà NGUYỄN NGỌC DUNG - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Lợi, TPHCM: Đảm bảo tính khách quan, minh bạch TPHCM áp dụng cơ chế của Nghị quyết 98 để chi thu nhập tăng thêm thể hiện sự quan tâm đối với mỗi cá nhân trong hệ thống chính trị thành phố. Khoản thu nhập tăng thêm không chỉ hỗ trợ cải thiện đời sống mà còn giúp chúng tôi yên tâm công tác, có thêm động lực để làm việc hiệu quả hơn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn. Thực tế cho thấy, người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị luôn bị áp lực khi đánh giá và chịu trách nhiệm. Do đó, tôi đề xuất cấp trên có tính toán phụ cấp trách nhiệm phù hợp với vị trí lãnh đạo của cấp xã trong tình hình mới. Bà TRẦN THỊ HÀ - Công nhân tại phường Thuận An, TPHCM: Mong có thêm chính sách an cư Mỗi tháng nếu không tăng ca, tiền lương của tôi được hơn 7 triệu đồng, trừ tiền trọ gần 2 triệu đồng, tiền ăn uống, điện nước, học phí cho 2 con…, số tiền còn lại mong manh đến mức chúng tôi không dám nghĩ đến chuyện tích góp mua nhà. Căn phòng thuê vừa là phòng bếp vừa là phòng khách, phòng ngủ, góc học tập của con. Nhiều hôm nhìn con trải vở học trên chiếc bàn xếp sát mép giường, tôi chỉ biết nuốt vào trong nỗi chạnh lòng. Tôi mong khi sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 sẽ có thêm chính sách về tăng mức lương cho người lao động, phát triển nhà ở xã hội để người lao động sớm chạm đến giấc mơ an cư.

THU HOÀI - NGÔ BÌNH - TÂM TRANG - THU HƯỜNG