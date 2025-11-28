Khánh Hòa: Mố cầu Trần Phú sạt lở nghiêm trọng

Sáng 28-11, tại mố phía Bắc cầu Trần Phú (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng đang khẩn trương hốt dọn phần bê tông bị sạt, khôi phục lại hiện trạng ban đầu để đảm bảo an toàn cho cầu.

Mố cầu Trần Phú sạt lở nghiêm trọng. Thực hiện: HIẾU GIANG

Mố phía Bắc cầu Trần Phú bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: HIẾU GIANG

Sau đợt mưa lũ lịch sử kết hợp triều cường và sóng lớn, khu vực tứ nón và mố bên phải cầu Trần Phú (hướng từ Bắc sang Nam) bị xói lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện cơ quan chức năng tập trung xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất, nhằm khôi phục hoạt động giao thông bình thường và bảo đảm an toàn cho công trình.

Đơn vị bảo trì đang xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, từ 23 giờ 30 ngày 27-11, tỉnh đã tạm cấm một số phương tiện lưu thông qua cầu để phục vụ sửa chữa. Cụ thể, xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ bị cấm lưu thông hướng từ đường Phạm Văn Đồng qua cầu Trần Phú vào trung tâm. Hướng ngược lại từ trung tâm qua cầu Trần Phú đi đường Phạm Văn Đồng vẫn lưu thông bình thường.

Cầu Trần Phú bắc qua cửa sông Cái Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Phương án phân luồng giao thông tạm thời: Đối với xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ từ phía Bắc vào trung tâm: Lưu thông theo tuyến đường Phạm Văn Đồng - đường Tôn Thất Tùng - đường 2 tháng 4 - đường Xóm Cồn - đường Trần Phú, sử dụng cầu Xóm Bóng thay cho cầu Trần Phú.

Đối với xe khách trên 16 chỗ đến tham quan Tháp Bà Ponagar: Di chuyển theo tuyến đường Phạm Văn Đồng - đường Cù Huân - dừng trả/đón khách tại đường 2 tháng 4 (khu vực trước Tháp Bà Ponagar hoặc đường Cù Huân) - sau đó theo đường 2 tháng 4 - đường Tôn Thất Tùng - đường Phạm Văn Đồng - bãi đậu xe cạnh Nhà hàng Yến Sào.

Cầu Trần Phú được khởi công năm 1999 và hoàn thành vào năm 2002, với chiều dài 458,27m, rộng 22m, gồm 4 làn xe. Đây là tuyến kết nối huyết mạch giữa đường Trần Phú (phường Nha Trang) và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang).

HIẾU GIANG