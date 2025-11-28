Quy hoạch tốt để giải phóng điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 28-11, các ĐB thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, thảo luận tại tổ, đã có 80 ý kiến về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và hơn 40 lượt ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ĐB Nguyễn Tuấn Anh (Cần Thơ). Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ QUỐC HỘI

Quan tâm tới phát triển quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP Cần Thơ, ĐB Nguyễn Tuấn Anh (Cần Thơ) cho biết, Cần Thơ được xác định là trung tâm quan trọng, cực tăng trưởng cùng Đồng bằng sông Cửu Long và được định hướng hình thành vùng thương mại, du lịch, logistic tầm khu vực và thế giới… ĐB nhận định, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, nhất là sau sắp xếp lại các đơn vị hành chính, những thay đổi về định hướng chiến lược đã mang lại những lợi thế cho Cần Thơ so với trước đây.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế chiến lược, Cần Thơ vẫn đối mặt với thách thức lớn về tụt hậu vùng. Để đưa thành phố này phát huy vai trò cực tăng trưởng, ĐB Nguyễn Tuấn Anh đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, làm nổi bật, rõ nét hơn trong nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về phát triển TP Cần Thơ.

Cùng với đó, ông cũng đề nghị tạo đột phá cho giao thông, tập trung hoàn thành tuyến cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng và các trục kết nối ở các tuyến vận tải lớn…; sớm có lộ trình đầu tư tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ nhằm tăng cường khả năng vận tải lớn.

ĐB Nguyễn Thị Ngọc Xuân (TPHCM). Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ QUỐC HỘI

ĐB Nguyễn Thị Ngọc Xuân (TPHCM) nêu quan điểm khi cho rằng, dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) có nhiều điểm mới, tiến bộ, giải phóng các điểm nghẽn, phát huy hiệu quả công cụ quy hoạch cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Qua nghiên cứu hồ sơ và lắng nghe ý kiến từ cử tri, ĐB đề nghị nâng cao chất lượng tư vấn quy hoạch để tránh tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, phải điều chỉnh nhiều lần hoặc kéo dài thời gian.

“Cần có quy định chặt chẽ hơn về khung tiêu chí năng lực tối thiểu đối với tổ chức tư vấn, gồm có năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, năng lực ứng dụng công nghệ số…”, ĐB Nguyễn Thị Ngọc Xuân nêu quan điểm. Qua tiếp xúc cử tri, người dân cũng kiến nghị mạnh dạn tích hợp các quy hoạch quan trọng của ngành vào quy hoạch quốc gia, vì quy hoạch quốc gia theo dự thảo đã mang tính chiến lược, việc tích hợp sẽ làm rõ vai trò dẫn dắt của quy hoạch quốc gia.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM). Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ QUỐC HỘI

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) tán thành với việc đề cao tính đồng bộ, bảo đảm lợi ích quốc gia là cao nhất trong quy hoạch, song, theo ông cần bổ sung nguyên tắc giải trình công khai trong việc thẩm định và điều chỉnh quy hoạch.

Đồng ý với chủ trương khi trong dự thảo luật xác định quy hoạch là nền tảng để đầu tư, bảo đảm phân bổ nguồn lực hiệu quả và hài hòa lợi ích quốc gia - địa phương - đầu tư. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc tổ chức triển khai quy hoạch ở một số ngành, lĩnh vực và một số địa phương còn tình trạng quản lý phân mảnh, thiếu sự liên thông, phối hợp thống nhất dẫn đến chồng chéo khi phê duyệt dự án, gia tăng chi phí cho nhà đầu tư… Từ phân tích này, ĐB Nguyễn Tâm Hùng đề nghị ban soạn thảo xem xét bổ sung cơ chế bắt buộc cập nhật, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu quy hoạch giữa các bộ, ngành, địa phương.

ĐB Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh). Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ QUỐC HỘI

ĐB Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá cao việc dự thảo cập nhật quy hoạch theo hướng tăng tính liên kết vùng, ưu tiên hạ tầng chiến lược và bảo đảm không gian phát triển…

Theo ĐB Nguyễn Thị Thu Hà, mặc dù trong dự thảo nghị quyết đã xác định các nguyên tắc chung, nhưng chưa đưa ra bộ tiêu chí lựa chọn cụ thể cho danh mục các dự án được điều chỉnh. Nhấn mạnh, việc hoàn thiện bộ tiêu chí là rất quan trọng, ĐB Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, vì đây là tiêu đánh giá xuyên suốt để tránh tình trạng dàn trải, hoặc lựa chọn dự án chưa phản ánh mức độ ưu tiên quốc gia. Do đó, cần có các tiêu chí mang tính định lượng: nhu cầu vận tải dự báo, tính kết nối liên vùng, mức độ sẵn sàng đầu tư.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu quan điểm, trong quy hoạch chiến lược sắp tới cần có điều chỉnh làm sao cho hạ tầng kinh tế, xã hội cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển xứng tầm - là nơi dự trữ chiến lược quốc gia về an ninh lương lực.

ĐỖ TRUNG