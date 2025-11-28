Đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Sáng 28-11, tại quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Tham dự mít tinh có khoảng 600 đại biểu đến từ Hội LHPN Việt Nam, Cơ quan của Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Bộ Nội vụ, Bộ Công an, các sở, ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng.

Lễ mít tinh có sự tham gia của 600 người đến từ các đơn vị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, tiếp tục đồng hành trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, hành động về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và lan tỏa thông điệp tích cực về các giải pháp an toàn trên không gian số.

Đồng thời khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái chủ động tích cực học tập làm chủ công nghệ, sử dụng công nghệ an toàn và lấy công nghệ làm bệ phóng cho sự phát triển của bản thân cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững chung của xã hội.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women, đề xuất 3 giải pháp giúp Việt Nam xây dựng một tương lai số an toàn và bao trùm hơn cho phụ nữ và trẻ em gái, gồm: tiếp tục hoàn thiện những luật có liên quan; đẩy mạnh hiểu biết, kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái; thúc đẩy nỗ lực toàn xã hội trong công cuộc loại bỏ các định kiến giới. Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women đề xuất các giải pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Từ năm 2016, tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước bạo lực; đồng thời kêu gọi sự quan tâm, cam kết đồng hành của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong tiến trình đạt được bình đẳng giới, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

ĐOÀN KIÊN