Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Sáng 28-11, tại phường Rạch Giá, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh đại hội

Dự đại hội có ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; cùng 376 đại biểu chính thức, đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ông Ngô Văn Cương (thứ hai, từ phải qua), Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương tặng bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn đến đại hội

Trong chương trình đại hội, các đại biểu đã được xem phóng sự truyền hình tổng kết công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2024-2029; phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã chủ trì tổ chức giám sát được 428 cuộc, với nhiều nội dung thiết thực. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã tổ chức hòa giải 1.055 vụ việc, hòa giải thành 959 vụ việc, đạt 90,9%.

Toàn tỉnh đã hoàn thành phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, với số lượng 9.082 căn, trên 480 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận trên 145 tỷ đồng, triển khai xây dựng 1.530 căn nhà và sửa chữa 1.193 căn nhà đại đoàn kết…

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang, nhấn mạnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân. Đây cũng là dịp tri ân, kế thừa những thành tựu của các thế hệ đi trước, đồng thời, mở ra giai đoạn phát triển mới - tạo nền tảng cho hoạt động Mặt trận ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, sau khi kiện toàn bộ máy theo mô hình tổ chức mới.

Bí Thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân; về vai trò, vị trí, trách nhiệm nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân; chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, nhất là trong các tôn giáo, dân tộc và cộng đồng dân cư.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh An Giang được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Bí Thư Tỉnh ủy An Giang cũng lưu ý trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cần theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư và gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân. Qua đó, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin trong xã hội một cách tốt nhất, hiệu quả nhất…

Đại biểu biểu quyết Nghị quyết đại hội

Trong phiên làm việc thứ nhất vào chiều 27-11, Đại hội đã hiệp thương cử ra 129 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, Ban Thường trực có 9 người, gồm: Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch. Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh An Giang được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

NAM KHÔI