Hải đoàn 129 cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, cán bộ, chiến sĩ tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đã phát hiện, cứu một ngư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.

Ngư dân Trương Văn Trung ngụ xã Tây Yên, tỉnh An Giang được các chiến sĩ Tàu 743 cứu lên tàu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khoảng 18 giờ ngày 16-8, tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long 2 hải lý về phía Đông, tàu 743 phát hiện một người đang trôi dạt trên biển. Dù trời tối, sóng to, gió lớn nhưng cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã nhanh chóng tổ chức tiếp cận, đến khoảng 19 giờ, ngư dân được cứu và đưa lên tàu an toàn.

Ngư dân Trương Văn Trung được các chiến sĩ tàu 743 chăm sóc sức khỏe. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngư dân Trương Văn Trung được chiến sĩ tàu 743 hỗ trợ ăn uống. Ảnh: QUỐC HÙNG

Qua nắm thông tin ban đầu, ngư dân được xác định là ông Trương Văn Trung (sinh năm 1980), trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Ông Trung cho biết đã bị rơi khỏi một tàu cá từ ngày 12-8, trôi dạt liên tục trên biển suốt 4 ngày. Do thời gian dài thiếu thức ăn, nước uống, sức khỏe và tinh thần của ông suy yếu. Hiện ông Trung chưa nhớ được mình bị rơi khỏi tàu cá nào.

Ngư dân Trương Văn Trung được kéo lên tàu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngay sau khi đưa ngư dân lên tàu, cán bộ, chiến sĩ tàu 743 tiến hành kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi, giúp ông Trung dần ổn định sức khỏe.

Kéo ngư dân Trương Văn Trung lên tàu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lực lượng chức năng đang tiếp tục nắm tình hình, xác minh thông tin liên quan để hỗ trợ ngư dân và tìm kiếm con tàu mà ông Trung đi trước khi gặp nạn.

QUỐC HÙNG