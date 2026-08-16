Phong trào tình nguyện - điểm sáng đáng tự hào của tuổi trẻ TPHCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tin tưởng, tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục phát huy kết quả của mùa hè tình nguyện năm 2026, đưa tinh thần xung kích, sáng tạo vào giải quyết những nhiệm vụ thiết thực của thành phố.

Tối 16-8, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TPHCM), Thành đoàn TPHCM phối hợp Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TPHCM năm 2026.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại biểu và chiến sĩ tình nguyện tham dự lễ tổng kết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM...

Điểm sáng đáng tự hào của tuổi trẻ TPHCM

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Hồ Thị Ánh Tuyết cho biết, mùa hè năm 2026, phong trào tình nguyện tiếp tục là điểm sáng đáng tự hào của tuổi trẻ TPHCM, với gần 400.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia trực tiếp đã tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.

Lực lượng tình nguyện có mặt tại các phường, xã, đặc khu của TPHCM; các mặt trận tại 12 tỉnh, thành khác và tại nước bạn Lào.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Hồ Thị Ánh Tuyết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong hệ thống chỉ tiêu được xác lập từ đầu hè, nhiều nội dung trọng tâm đạt và vượt mức đề ra, thể hiện rõ sức trẻ, sáng tạo và tinh thần xung kích của thanh niên thành phố. Tiêu biểu như, hơn 47km đường, hẻm được nâng cấp, bê tông hóa; hơn 110 căn nhà được xây mới và sửa chữa; cải tạo, nâng cấp 444 không gian, điểm sinh hoạt cộng đồng; tổ chức 318 lớp dạy bơi và tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Năm nay cũng là lần đầu tiên triển khai đội hình “Mùa hè số”, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số, thể hiện bước chuyển mới, sáng tạo của phong trào tình nguyện thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Hồ Hồng Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, hơn 7.600 đoàn viên mới được bồi dưỡng, phát triển và 951 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Điều này cho thấy hoạt động tình nguyện không chỉ là môi trường cống hiến, mà còn là quá trình giúp mỗi người trẻ trưởng thành về bản lĩnh chính trị, hình thành lý tưởng và khát vọng phụng sự.

Một tiết mục tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ phát triển TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào tình nguyện hè của tuổi trẻ TPHCM.

Cùng với việc đổi mới nội dung, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm nay tiếp tục mở rộng không gian hoạt động đến nhiều tỉnh, thành, trong đó có địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng biên giới, biển đảo, xã đảo, đặc khu và nước bạn Lào.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đề nghị thời gian tới, các cấp bộ Đoàn - Hội thành phố tiếp tục gắn hoạt động tình nguyện với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển thành phố; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và tính chuyên nghiệp của phong trào.

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện cần duy trì tốt chức năng trường học thực tiễn, môi trường giáo dục, rèn luyện và trưởng thành của thanh niên.

Mỗi hoạt động tình nguyện phải góp phần hình thành cho các bạn trẻ ý thức trách nhiệm, kỹ năng làm việc, tinh thần, kỹ năng phối hợp, khả năng thích ứng và năng lực giải quyết vấn đề từ thực tiễn.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Hồ Hồng Nguyên trao Bằng khen của Trung ương Đoàn đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu Thành đoàn TPHCM tiếp tục quan tâm bồi dưỡng các nhân tố tiêu biểu, tích cực để phát huy trong phong trào thanh niên; quan tâm hỗ trợ chiến sĩ tình nguyện trong học tập, lao động, rèn luyện để tiếp tục giới thiệu, phát triển Đảng với những trường hợp đủ điều kiện.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và đồng chí Ngô Minh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tình nguyện, phát huy thế mạnh về tri thức chuyên môn và công nghệ để tham gia giải quyết những vấn đề của thành phố, của cơ sở; nhất là trong phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số...

Đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết cùng đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không gian phát triển mới của TPHCM, yêu cầu đặt ra đối với tuổi trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố ngày càng cao.

Lãnh đạo TPHCM tin tưởng, với truyền thống đã được nhiều thế hệ vun đắp, tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục phát huy kết quả của mùa hè tình nguyện năm 2026, đưa tinh thần xung kích, sáng tạo vào giải quyết những nhiệm vụ thiết thực của thành phố.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM Lê Tuấn Anh và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Đăng Khoa trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đến các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Mong rằng màu áo tình nguyện tiếp tục hiện diện ở những nơi khó, việc khó, những địa bàn, lĩnh vực đang cần sức trẻ, tri thức và trách nhiệm của thanh niên, để mỗi bạn trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến bằng chính khả năng của mình, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đông đảo chiến sĩ tình nguyện tham dự buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

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