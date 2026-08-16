Nam bộ sắp có đợt mưa diện rộng, nhiều nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Người dân cần đề phòng dông, sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy.

Theo thông tin của Đài khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 17-8 đến ngày 22-8, Nam bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của một rãnh thấp có trục đi qua Bắc bộ hoạt động mạnh dần lên, kết hợp với hội tụ gió ở khu vực ngoài khơi từ Lâm Đồng đến Cà Mau. Vùng nhiễu động này có xu hướng dịch chuyển về phía Tây, tác động đến đất liền Nam bộ.

Do vậy, Nam bộ sẽ có một đợt mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào trưa, chiều và chiều tối, có nơi xảy ra ban đêm. Trong các cơn mưa dông có khả năng kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Người dân cần lưu ý đề phòng, chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất, gieo trồng, đi lại.

Do mưa nhiều và trời nhiều mây, nhiệt độ tại Nam bộ trong những ngày đầu tuần tới sẽ giảm 2-3 độ C, phổ biến ở mức 29-32 độ C.

Mưa ở khu vực phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Ảnh: T.H

Từ ngày 22-8 trở đi, Nam bộ giảm mưa, thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều tối. Ban ngày trời có nắng, nhiệt độ trưa, chiều có xu hướng gia tăng trở lại. Vào giữa trưa, trời oi bức, có nơi nhiệt độ xấp xỉ 35 độ C.

Chiều 16-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cập nhật thông tin dự báo mưa lớn tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Theo dự báo, từ chiều 17-8, nhiều nơi ở Bắc bộ sẽ có mưa. Từ đêm 18-8 đến ngày 21-8, vùng mưa mở rộng từ Bắc bộ đến Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 350mm.

Riêng các khu vực: Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 230mm.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17-8 đến hết ngày 21-8 phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

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