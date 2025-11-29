Doanh nghiệp Việt Nam tăng cường phát triển bền vững để thúc đẩy tăng trưởng

Khảo sát với 4.500 lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp tại 9 thị trường ở Đông Á, đã cho thấy lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam ngày càng chú trọng đến tính bền vững và xác định đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...

Chỉ số Green Impact Gap cho thấy các nhận thức về phát triển bền vững

Schneider Electric, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ năng lượng, đã công bố kết quả khảo sát của Báo cáo Phát triển bền vững “Green IMPACT Gap” (khảo sát về khoảng cách giữa nhận thức và hành động của lãnh đạo doanh nghiệp trong phát triển bền vững).

Năm 2025, 59% các giám đốc điều hành tại Việt Nam tham gia khảo sát cho biết doanh nghiệp của họ đặt mục tiêu phát triển bền vững để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỷ lệ này đã tăng 4 điểm phần trăm so với mức 55% vào năm 2023 khi bắt đầu tiến hành khảo sát.

Bên cạnh đó, 54% các giám đốc điều hành cho biết phát triển bền vững mang lại cơ hội cho doanh nghiệp so với 35% vào năm 2023; 50% đặt mục tiêu phát triển bền vững để củng cố thương hiệu và danh tiếng so với 40% vào năm 2023.

45% giám đốc điều hành tham gia khảo sát cũng cho biết họ xác định thực hiện các giải pháp hướng tới phát triển bền vững là phương tiện để thúc đẩy tiết kiệm chi phí - tỷ lệ này tăng so với mức 20% vào năm 2023, cho thấy xu hướng chuyển dịch trong doanh nghiệp, từ ít chú trọng đến tính bền vững sang xác định tính bền vững là một yếu tố then chốt, là công cụ giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ biến động.

Những lĩnh vực các doanh nghiệp Việt đầu tư để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững

Các công cụ số hóa tiên tiến như AI giúp doanh nghiệp giảm bớt rủi ro về tài chính và năng lượng. Gần 60% doanh nghiệp tại Việt Nam đã triển khai các giải pháp công nghệ AI để hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Đặc biệt, với 41% doanh nghiệp ứng dụng AI để tối ưu hóa quy trình và hiệu quả sử dụng tài nguyên, đây đã trở thành một trong những chiến lược số hóa hàng đầu hướng tới phát triển bền vững – vươn lên từ vị trí thứ tư trong danh sách các giải pháp được áp dụng vào năm 2024.

Việc ứng dụng AI để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề về năng lượng và chi phí. Hơn một nửa (51%) doanh nghiệp Việt Nam cho biết giá năng lượng biến động là rủi ro hàng đầu liên quan đến năng lượng, đây cũng là mối quan ngại hàng đầu về năng lượng ở tất cả các quốc gia tham gia khảo sát kể từ năm 2023.

Song song đó, các doanh nghiệp trong ngành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là nhóm có tỷ lệ cao nhất (60%) xác định đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh là động lực chính thúc đẩy tính bền vững, tăng 27 điểm phần trăm so với kỳ khảo sát năm 2023.

Đồng thời, 68% doanh nghiệp trong ngành cũng cho biết họ tập trung đặc biệt vào đổi mới và tiến bộ công nghệ nhằm kiến tạo một tương lai bền vững, cho thấy nhu cầu cấp thiết về các giải pháp bền vững trong bối cảnh nhu cầu tính toán hiệu năng cao tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Năm 2025 là cột mốc quan trọng trên lộ trình hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu đến năm 2030. 94% doanh nghiệp Việt Nam thể hiện sự lạc quan về khả năng đạt/ vượt chỉ tiêu các mục tiêu, trong đó 26% cho biết họ đang đi trước kế hoạch hơn ba năm. Đáng chú ý, nhóm có mục tiêu được kiểm chứng độc lập bởi bên thứ 3 thể hiện mức tự tin cao hơn (với 47% đi trước kế hoạch ít nhất ba năm). Ngược lại, các doanh nghiệp đưa ra cam kết chung nhưng thiếu minh bạch về tiến độ có nguy cơ không hoàn thành mục tiêu 2030 (36%).

KIM THANH