Đổi mới mô hình phát triển cho kỷ nguyên mới

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh THU HÀ. Ảnh THU HÀ

Tại hội thảo, các tham luận tập trung vào yêu cầu tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, đột phá thể chế và đổi mới quản trị quốc gia có ý nghĩa quyết định. Trước đây, tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên, lao động, nay cần phải tập trung vào năng suất, tri thức, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; từ tham gia chuỗi giá trị sang nâng cao vị thế trong chuỗi.

Cùng quan điểm, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, không thể có mô hình tăng trưởng mới trên nền một hệ thống quản trị cũ. Phân cấp, phân quyền cần thực chất hơn, làm rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, đồng thời hình thành cơ chế chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo và phối hợp hiệu quả đối với các vấn đề liên ngành, liên vùng.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại hội thảo

Trong khi đó, TS Hà Huy Ngọc, Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Chính sách, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, cho rằng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo phải thẩm thấu vào mọi lĩnh vực. Nút thắt hiện nay là cơ chế tài chính, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và kết nối giữa trường đại học với doanh nghiệp.

Nhất trí với ý kiến trên, GS-TS Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế TPHCM nhận xét, đây cũng là cơ sở để giải quyết điểm nghẽn về năng suất, trong đó có vấn đề chất lượng lao động và đầu tư vốn công nghệ thông tin của Việt Nam còn thấp so với yêu cầu của nền kinh tế thu nhập cao. GS-TS Nguyễn Trọng Hoài đề xuất chuyển từ việc chỉ dựa vào đầu tư là chủ yếu sang mô hình đầu tư - lan tỏa công nghệ - đổi mới sáng tạo; đồng thời nâng cao nội lực doanh nghiệp Việt Nam, đưa doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hầu hết các tham luận tập trung làm rõ mô hình phát triển gắn liền với yêu cầu đổi mới về thể chế, quản trị, năng suất, công nghệ, năng lực doanh nghiệp, mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, hài hòa giữa tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội, và bảo vệ môi trường một cách bền vững.

VĨNH XUÂN