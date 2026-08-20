Kinh tế

TPHCM thúc đẩy dự án điện gió ngoài khơi 6.000 MW

SGGPO

Sáng 20-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh làm việc với các sở ngành, đơn vị để nghe báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ 2.

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Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND TPHCM với đơn vị liên quan dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ 2. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ 2 có công suất thiết kế 6.000 MW, được xây dựng ở vị trí quy hoạch vùng biển Cần Giờ (cách bờ khoảng 10-18km).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 587.730 tỷ đồng theo nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay tín dụng thương mại/ECA.

Dự án có tiềm năng khai thác năng lượng gió ổn định (đạt 7m/giây đến 9m/giây), tách biệt hoàn toàn với vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; dự kiến sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 18.508,3 GWh.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại buổi làm việc, các đơn vị kiến nghị vận hành dự án trong giai đoạn 2025-2030; cam kết thực hiện dự án theo tiến độ đề xuất ngay khi có chủ trương chấp thuận đầu tư của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh khẳng định, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực thành phố đang ưu tiên kêu gọi đầu tư, nhằm thay đổi cơ cấu năng lượng, giảm thiểu phát thải và bảo vệ môi trường.

“Thành phố đang hoàn chỉnh các quy hoạch liên quan để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh thông tin.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

điện gió Nhà máy điện gió dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn tín dụng

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