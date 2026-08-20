Sở Tài chính TPHCM ký kết hợp tác tăng trưởng đô thị với đối tác Hàn Quốc

Sáng 20-8, tại Sở Tài chính TPHCM diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Tài chính TPHCM và Tổng Công ty nhà đất Hàn Quốc (LH) về “Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị”.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung-tae kỳ vọng, Biên bản ghi nhớ lần này sẽ kết nối kinh nghiệm của LH để đưa TPHCM phát triển thành đô thị toàn cầu. Để hiện thực hóa, ông mong hai bên sớm triển khai thí điểm các dự án đô thị mới, nhà ở, hạ tầng, đồng thời cam kết Tổng Lãnh sự quán luôn sẵn sàng hỗ trợ tích cực.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh và Giám đốc điều hành LH ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: K.CHÂU

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cảm ơn các lãnh đạo và đối tác Hàn Quốc. Ông chia sẻ, TPHCM đang đóng góp 24,5% GDP cả nước, đạt tăng trưởng ấn tượng 8,55% trong 6 tháng đầu năm. Đến hết tháng 7-2026, thành phố đã thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó Hàn Quốc là đối tác đứng đầu về số dự án còn hiệu lực.

Ông khẳng định việc ký kết Bản ghi nhớ "Chương trình Đối tác Tăng trưởng Đô thị" (UGPP) trong 5 năm là cột mốc ý nghĩa. Hai bên sẽ tập trung vào ba trọng tâm: chia sẻ kiến thức, xác định các dự án dẫn đầu về nhà ở xã hội, đô thị thông minh và thu hút đầu tư.

Với phương châm “cùng chia sẻ - cùng nghiên cứu - cùng hành động - cùng phát triển”, ông tin tưởng sự hợp tác sẽ mang lại hiệu quả thực tế cho đô thị TPHCM.

Ông Ahn Byung-kon, Giám đốc điều hành LH, tin rằng sự kết hợp giữa TPHCM và LH sẽ tạo nên mô hình đô thị - công nghiệp kiểu mẫu thân thiện môi trường.

MAI HOA