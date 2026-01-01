Độc đáo chợ mây trên “nóc nhà” miền Tây

Núi Cấm (hay còn gọi Thiên Cấm Sơn, ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn, tỉnh An Giang) không chỉ nổi tiếng với hồ Thủy Liêm, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn… mà còn có chợ phiên độc đáo được nhiều người quen gọi là chợ mây.

Sở dĩ có tên gọi là chợ mây, bởi những làn sương mù trên đỉnh núi vào buổi sáng sớm phủ cả khu vực chợ

Những người buôn bán trong chợ chủ yếu là đồng bào Khmer. Khoảng 4 giờ sáng, khi trời còn tối, sương mù giăng khắp lối, họ từ dưới chân núi bắt đầu gánh hàng lên bán. Nhiều người còn tiết kiệm chi phí bằng cách thuê xe ôm chở lên nửa con dốc rồi gánh hàng hóa lên nửa con dốc còn lại.

Chợ họp khoảng từ 5 đến 9 giờ sáng mỗi ngày với hơn 50 gánh hàng từ các loại rau, củ, quả, mắm muối đến các đồ ăn chay, ăn mặn

Chợ chỉ họp vài tiếng đồng hồ rồi tan nên còn có tên gọi thú vị khác là chợ chạy. Do chợ họp chớp nhoáng nên việc mua bán, trả giá ở đây cũng diễn ra rất chóng vánh.

Du khách đến chợ mây có thể mua sắm các sản vật chỉ có riêng ở địa phương và thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng Tây Nam bộ

Nằm trên đỉnh núi nhưng chợ lại rất đông đúc, đặc biệt vào cuối tuần, ngày lễ, tết. Đây là nơi trung chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu sinh sống của người dân bản địa và điểm dừng chân của du khách khi hành hương đến núi Cấm.

NAM KHÔI