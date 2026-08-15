Đọc sách về Bác tại tủ sách cộng đồng

Chiều xuống, khi nắng đã dịu, dưới những tán cây ở Công viên Him Lam (phường Thủ Đức, TPHCM) lại rộn rã tiếng cười. Sau khi thỏa sức chơi xích đu, cầu trượt, đám trẻ lại rủ nhau chạy đến tủ sách cộng đồng đặt ở công viên để chọn sách.

Trẻ em chọn sách tại tủ sách cộng đồng ở Công viên Him Lam, phường Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: QUỐC HUY

Người lớn đi cùng con, cùng cháu giúp đám nhỏ chọn sách xong cũng tranh thủ dùng điện thoại quét mã QR để tìm đọc những đầu sách điện tử. Chỉ với vài thao tác, hàng chục tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều cuốn sách giá trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hiển thị trên màn hình.

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, góc đọc sách ấy mang đến một khoảng lặng hiếm hoi đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Có đứa nhỏ cầm quyển truyện tranh chạy ngay ra ghế đá đọc, có đứa say sưa đọc cuốn sách về Bác Hồ, cũng có đứa lại ghé sát chiếc điện thoại của mẹ để xem những trang sách vừa hiện lên sau lần quét mã QR.

Nhiều người lớn đến công viên để luyện tập thể dục, đưa con đi chơi, hóng mát. Thế nhưng, khi đi ngang qua tủ sách, họ ghé vào xem, chọn sách. Chính những lần ghé lại rất tình cờ ấy làm cho tủ sách trở nên gần gũi.

Trước đây, những cuốn sách viết về Bác chủ yếu được đặt trong thư viện, phòng truyền thống hay trên giá sách của cơ quan, trường học. Hiện những cuốn sách ấy lại có mặt ở tủ sách đặt trong công viên, trong khu dân cư, ở những nơi người dân vẫn qua lại mỗi ngày. Có người chỉ kịp xem vài trang, có người quét mã QR rồi lưu cuốn sách lại để về nhà đọc tiếp.

Tủ sách cộng đồng tại Công viên Him Lam đã góp phần lan tỏa, đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới đến gần người dân hơn. Đây là mô hình cần nhân rộng ở nhiều khu vực công cộng và địa phương.

PHƯƠNG UYÊN