Tỉnh táo trước “nghệ sĩ quảng cáo”

Không nhận quảng cáo, không ký hợp đồng với nhãn hàng nhưng gương mặt, tên tuổi, thậm chí giọng nói của nghệ sĩ vẫn có thể xuất hiện trong một video giới thiệu sản phẩm. Tình trạng mạo danh người nổi tiếng đang đặt cả nghệ sĩ lẫn người tiêu dùng trước một kiểu rủi ro mới trên không gian mạng.

Mới nhất, NSND Hồng Vân đã bức xúc lên tiếng khi phát hiện hình ảnh của mình và mẹ ruột bị sử dụng để quảng cáo sản phẩm. Nữ nghệ sĩ khẳng định bà và mẹ không liên quan đến sản phẩm được quảng cáo, đồng thời cảnh báo khán giả tránh nhầm lẫn. Sự việc của nghệ sĩ Hồng Vân không phải cá biệt. Trước đó, nữ ca sĩ Mỹ Tâm, hay các nghệ sĩ như Quốc Trường, Lý Hải, Khắc Việt, Trương Thế Vinh… cũng từng cảnh báo về tình trạng hình ảnh, video bị tạo dựng, cắt ghép bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát tán thông tin sai sự thật.

Khác với trước đây, kẻ lừa đảo thường lấy ảnh nghệ sĩ để lập tài khoản giả hoặc cắt ghép phát ngôn rồi lồng vào quảng cáo, thì với sự phát triển của AI, hình ảnh được chuyển thành video, dễ dàng đánh lừa những ai không rành về công nghệ hoặc ít theo dõi thông tin chính thức của nghệ sĩ. Việc AI có thể tái tạo ngày càng chân thực cả khuôn mặt, giọng nói và cách biểu đạt của một người, những dấu hiệu vốn được xem là cơ sở để xác thực thông tin, khiến các chiêu trò lừa đảo càng thêm nguy hiểm.

Việc lợi dụng tên tuổi, hình ảnh và giọng nói của người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm không chỉ xâm phạm quyền lợi của cá nhân mà còn làm xói mòn niềm tin cộng đồng trên môi trường số. Khi công nghệ khiến ranh giới thật - giả ngày càng khó nhận biết, việc ngăn chặn nội dung mạo danh cần có sự phối hợp từ cơ quan quản lý, đơn vị kinh doanh và chính người sử dụng. Công chúng cần hình thành thói quen kiểm chứng nguồn thông tin, thay vì mặc định rằng một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong quảng cáo là sự bảo chứng cho chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm.

LAN VY