Từ loạt bài Giữ hồn di sản giữa cơn lốc đô thị hóa: TP Huế phát huy giá trị di sản gắn với chuyển đổi số

Từ ngày 2 đến 5-8-2026, Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng loạt bài “Giữ hồn di sản giữa cơn lốc đô thị hóa”, phản ánh những thách thức trong bảo tồn di sản tại các đô thị và làng cổ miền Trung. Sau loạt bài, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đã có ý kiến phản hồi.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, bảo tồn nhà vườn và phố cổ không chỉ dừng ở việc trùng tu một vài công trình hay mở thêm các tour tham quan, mà phải gắn với chiến lược phát triển bền vững; coi di sản là nguồn lực và tạo cơ chế để di sản tự nuôi dưỡng công tác bảo tồn. Chỉ khi di sản mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng thì công tác bảo tồn mới có thể duy trì lâu dài và bền vững.

Nhà vườn Huế không chỉ là không gian cư trú mà còn là tác phẩm nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cây xanh và đời sống tinh thần

Tại TP Huế, hệ thống nhà vườn, phố cổ và làng cổ được xác định là nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc, có khả năng tạo ra giá trị trên nhiều phương diện như du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, giáo dục di sản và xây dựng thương hiệu đô thị.

"Việc bảo tồn được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và phát triển du lịch bền vững, bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ di sản với nâng cao đời sống của người dân", Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định.

Do đó, TP Huế sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng phát huy giá trị di sản gắn với chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu số, phát triển các sản phẩm trải nghiệm văn hóa; ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá và kết nối di sản với các ngành công nghiệp sáng tạo.

TP Huế cũng đang nỗ lực hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia đầu tư, khai thác giá trị di sản một cách phù hợp, tạo nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo tồn.

Phố cổ Bao Vinh và Gia Hội đang bị biến dạng vì cơn lốc đô thị hóa

Trước tác động của thời gian, thiên tai, biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa, công tác bảo tồn di sản tại các khu phố cổ Gia Hội, Bao Vinh và làng cổ Phước Tích đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ông Trần Hữu Thùy Giang cho rằng TP Huế xác định bảo tồn di sản phải được thực hiện đồng bộ, gắn với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. “Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo TP Huế là bảo tồn không chỉ nhằm gìn giữ những công trình cổ, mà còn bảo vệ không gian văn hóa, cảnh quan và lối sống đặc trưng đã làm nên giá trị của đô thị di sản.

Riêng làng cổ Phước Tích, TP Huế đã triển khai thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật được phê duyệt theo Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 29/12/2020. Nhiều dự án về bảo tồn di tích, chỉnh trang hạ tầng, phát triển du lịch cộng đồng và cải thiện cảnh quan đã và đang được triển khai theo lộ trình đầu tư, hướng tới mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội”, ông Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa trao đổi với phóng viên Báo SGGP về chính sách bảo tồn, phát huy giá trị nhà vườn Huế

Cần những đề án trọng điểm Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở VH-TT TP Huế, nhận xét, hệ thống nhà rường gắn liền liền với nhà vườn là di sản đặc trưng, kết nối giữa văn hóa cung đình và dân gian của Huế đang đối mặt với nguy cơ biến dạng. Để bảo tồn hiệu quả, việc chuyển từ chính sách chung sang xây dựng các đề án trọng tâm, có địa chỉ cụ thể là cấp thiết. Trong đó, ưu tiên hàng đầu đề án bảo tồn hệ thống phủ đệ là những dinh thự của các ông hoàng, bà chúa triều Nguyễn. Song song, cần tập trung cho hai khu vực mang tính đô thị cổ là Gia Hội và Bao Vinh - nơi di sản trong dân đang bị mai một nghiêm trọng.

VĂN THẮNG