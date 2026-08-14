Nét vẽ thiếu nhi kể chuyện Bác Tôn

Sáng 14-8, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM) tổ chức lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi TPHCM với Bác Tôn” lần thứ XX, năm 2026.

Cuộc thi do Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2026). Năm nay, các em thiếu nhi được khuyến khích sáng tác với 3 đề tài: “Tiếp bước Người thợ Tôn Đức Thắng”, “Em kể chuyện về Bác Tôn” và “Bác Tôn - Người con Nam Bộ - Tấm gương sáng ngời”.

Ban tổ chức trao 4 giải nhất ở nội dung cá nhân

Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi thu hút 319 thí sinh với 289 tranh cá nhân và tập thể, đến từ 38 đơn vị trên địa bàn TPHCM, trong đó có thí sinh đến từ Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Ban Giám khảo đánh giá chất lượng tranh năm nay có nhiều tiến bộ, với bố cục sáng tạo, màu sắc hài hòa và cách thể hiện đa dạng. Tranh tập thể nổi bật với sự kết hợp nhiều chất liệu, trong khi các tác phẩm kỹ thuật số cho thấy khả năng làm quen và ứng dụng công nghệ của các em.

Ban Giám khảo kỳ vọng các mùa thi tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm kỹ thuật số; khuyến khích các em thử nghiệm chất liệu, hình thức thể hiện mới trên nền tảng số chính thống, chú trọng bản quyền và tính độc bản. Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 18 giải nhì, 28 giải ba và 40 giải khuyến khích.

Các em nhỏ tham gia cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” lần thứ XX, năm 2026 vào đầu tháng 7-2026

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 20, cuộc thi được tổ chức. Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng sẽ khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình 20 mùa hoa” vào sáng 20-8, nhìn lại chặng đường hai thập niên và tri ân sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, trường học, thầy cô, phụ huynh cùng nhiều thế hệ thiếu nhi.

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THIÊN BÌNH