CSGT TPHCM huy động lực lượng bảo đảm trật tự, tiếp sức thí sinh thi lớp 10

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đã chủ động triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho thí sinh.

Ngày 1-6, Phòng CSGT TPHCM (PC08, Công an TPHCM) cho biết, để bảo đảm cho thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ, lực lượng CSGT đã hoàn tất rà soát tình hình giao thông tại các khu vực tổ chức thi.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trước điểm thi tại Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa, TPHCM)

Theo đó, các đội, trạm thuộc Phòng sẽ tập trung bố trí cán bộ chiến sĩ tại các tuyến đường huyết mạch, giao lộ mật độ cao và các khu vực xung quanh điểm thi để điều hòa giao thông. Công tác tuần tra, kiểm soát lưu động cũng được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng đến việc di chuyển của phụ huynh và thí sinh.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trước điểm thi tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng, TPHCM)

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an TPHCM phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, các lực lượng tình nguyện viên để tổ chức phân luồng, tạo hành lang thông suốt cho các phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng chức năng không chỉ làm nhiệm vụ điều tiết mà còn sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp gặp sự cố trên đường như: hỏng xe, lạc đường, quên giấy tờ dự thi hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM hỗ trợ thí sinh

Việc xử lý vi phạm giao thông trong thời gian này cũng được lực lượng CSGT, Công an Thành phố tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc và tai nạn như dừng, đỗ xe sai quy định hoặc không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo phụ huynh và thí sinh cần chủ động kiểm tra thông tin điểm thi, lựa chọn lộ trình phù hợp và xuất phát sớm hơn dự kiến để phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, người dân khi đưa đón con em cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều phối, không dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường gây cản trở giao thông tại khu vực thi.

MẠNH THẮNG

