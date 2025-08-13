“Hổ mang chúa” Su-30MK2 luyện tập cho nhiệm vụ A80

Tham gia các bài bay luyện tập có 8 máy bay Su-30MK2. Được mệnh danh là “hổ mang chúa”, Su-30MK2 là loại máy bay chiến đấu đa năng, có khả năng thực hiện các động tác bay phức tạp, nhanh và linh hoạt, phù hợp với nhiều loại hình nhiệm vụ chiến đấu khác nhau.

Ngày 13-8, trên sân bay quân sự Kép (tỉnh Bắc Ninh), đội hình các máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 927 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thực hiện các bài bay luyện tập, chuẩn bị cho hoạt động bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sắp tới (nhiệm vụ A80).

Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị bay được tiến hành toàn diện, chi tiết, nhằm đảm bảo cho các máy bay Su-30MK2 thực hiện bay các bài tập luyện an toàn, thành công.

>> Hình ảnh máy bay Su-30MK2 trong buổi bay luyện tập tại sân bay Kép. Ảnh: QUANG PHÚC

TRẦN BÌNH - QUỐC KHÁNH