“Hổ mang chúa” Su-30MK2 luyện tập cho nhiệm vụ A80

Ngày 13-8, trên sân bay quân sự Kép (tỉnh Bắc Ninh), đội hình các máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 927 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thực hiện các bài bay luyện tập, chuẩn bị cho hoạt động bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sắp tới (nhiệm vụ A80).
Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị bay được tiến hành toàn diện, chi tiết, nhằm đảm bảo cho các máy bay Su-30MK2 thực hiện bay các bài tập luyện an toàn, thành công.
>> Hình ảnh máy bay Su-30MK2 trong buổi bay luyện tập tại sân bay Kép. Ảnh: QUANG PHÚC