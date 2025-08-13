Đội hình máy bay vận tải sẵn sàng bay biểu diễn trên bầu trời Thủ đô

Phóng viên Báo SGGP đã trực tiếp mục sở thị các đội hình máy bay luyện tập và có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 về công tác bay huấn luyện cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).

* PHÓNG VIÊN: Xin đồng chí cho biết cảm nghĩ khi Lữ đoàn được nhận nhiệm vụ bay biểu diễn tại A80?

* Đại tá ĐỖ VĂN LÀNH: Đây là lần đầu tiên sau 40 năm kể từ lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5-1985, đội hình máy bay vận tải của không quân Việt Nam lại được bay biểu diễn trên bầu trời thủ đô Hà Nội. Điều này đánh dấu bước tiến vượt bậc về huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân Việt Nam.

Đội hình bay CASA luyện tập dưới cái nắng chói chang của Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

* Đâu là thách thức, khó khăn lớn nhất khi thực hiện nhiệm vụ này, thưa Đại tá?

* Ngay những ngày đầu được giao nhiệm vụ, Lữ đoàn đã xác định đây là vinh dự, nhất là các tổ bay, song cũng đặt ra thử thách rất lớn với lực lượng bay phi công của Lữ đoàn. Bởi đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi bay biểu diễn trên máy bay mới CASA.

Máy bay CASA bay theo đội hình trong quá trình luyện tập. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thực hiện bay đội hình biểu diễn máy bay vận tải lần này là một thế hệ phi công trẻ, với những bài bay mới, nội dung bay khó hơn bay bình thường. Sau nhiều ngày luyện tập, các phi công đã ghép đội hình thành công và bay ổn định.

Tất cả đều nỗ lực, chuẩn bị tốt nhất cho màn trình diễn chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên Quảng trường Ba Đình sắp tới.

Máy bay CASA trong quá trình luyện tập ở Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

* Lữ đoàn 918 đã làm những gì để khắc phục khó khăn, vượt qua các thách thức đó?

* Ngay khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã xác định phải tự huấn luyện, tự đào tạo cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Lữ đoàn phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng giáo án, giáo trình huấn luyện.

Máy bay CASA C-295 với số hiệu 9802, thực hiện bay khí tượng, sau đó bay dẫn đầu biên đội, thực hiện các bài luyện tập. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chúng tôi phải tính toán hết sức kỹ lưỡng, để từ đó có những bài tập, nội dung bay khác nhau: với phương châm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ bay với đội hình 2 chiếc, đến 3 chiếc rồi 4 chiếc, từ nội dung cất cánh từng chiếc 1 đến nội dung cất cánh cả biên đội đồng thời…

Đến thời điểm này, với 13 ban bay của Lữ đoàn đã khẳng định là thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Đại tá Đỗ Văn Lành. Ảnh: TRẦN LƯU

* Theo chương bay chào mừng, các máy bay CASA phải phối hợp với nhiều loại máy bay khác của Quân chủng khi bay qua Quảng trường Ba Đình. Đến nay, Lữ đoàn 981 đã có phương án phối hợp, hiệp đồng như thế nào với các đơn vị bay khác?

* Toàn thể chương trình bay đã có đề án, phương án tác chiến cụ thể của Bộ Quốc phòng và Quân chủng. Về nội dung bay qua Quảng trường Ba Đình, để có sự giãn cách, cự ly phù hợp giữa các đội hình bay thì chúng tôi tính toán, hiệp đồng bằng thời gian. Tức là đến thời điểm nào, máy bay nào phải có mặt đúng vị trí nào.

Các máy bay CASA ghép đội hình trên bầu trời. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chúng tôi đã xây dựng rất nhiều phương án, từ thời gian chờ ở sân bay, chờ trên đường băng, thời gian bay như thế nào… Trong đó, có những trường hợp cụ thể, nếu “nhanh hoặc chậm” 10 hay 15 giây thì ra sao? Nếu 30 giây hay 1 phút thì máy bay cần phải thực hiện thế nào?...

Máy bay CASA luyện tập trên bầu trời Hà Nội

Tất cả nhằm loại trừ các yếu tố phát sinh, đảm bảo đúng giờ đó, máy bay phải có mặt ở điểm đó, để thực hiện bay chào mừng theo đúng kế hoạch đã đề ra từ trước, với đội hình, cự ly bay chính xác nhất.

