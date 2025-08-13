Phi đội máy bay vận tải CASA luyện tập cho nhiệm vụ A80 trên bầu trời Hà Nội

Chiều 12-8, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), phi đội máy bay vận tải CASA của Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tổ chức bay luyện tập chuẩn bị cho màn trình diễn chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Buổi tập luyện có sự tham gia của 4 máy bay: 1 CASA C-295 và 3 CASA C-212. Trong đó, chiếc CASA C-295 mang số hiệu 9802, có kích thước lớn nhất, đảm nhiệm bay khí tượng trước, sau đó dẫn đầu biên đội thực hiện các khoa mục bay luyện tập.

Đội hình 4 chiếc máy bay CASA tham gia luyện tập

>> Một số hình ảnh luyện tập được nhóm phóng viên ghi lại tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội):

Bốn máy bay CASA tham gia luyện tập, lắp đội hình bay. CASA C-295 là loại máy bay vận tải tầm trung, dài 24,495m, sải cánh 25,810m, cao 8,663m, có khả năng chở tối đa 71 người hoặc 23,2 tấn hàng hóa

Máy bay có thể chở cả xe quân sự nhờ khoang chứa rộng

Trước khi thực hiện nhiệm vụ tập luyện, công tác kiểm tra kỹ thuật được tiến hành tỉ mỉ, đảm bảo đội bay thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ

Từ việc tiếp nhiên liệu, nạp điện, kiểm tra an toàn…

... sau đó tiến hành bàn giao máy bay cho các tổ bay (phi công trực tiếp bay)

Với kích thước nhỏ, các máy bay C-212 có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn

Tại sân bay Gia Lâm, các máy bay đã thực hiện 2 lần cất cánh với 2 đội hình khác nhau: 1. CASA C-295 cất cánh trước, tiếp đó 2 máy bay CASA C-212 cất cánh nhập đội hình, sau cùng là 1 máy bay CASA C-212 cất cánh ghép vào đội hình

4 máy bay thực hiện 2 lượt bay, mỗi đợt 3 vòng bay khu vực bầu trời Hà Nội và vùng lân cận với 2 đội hình bay: 1-2-1 và 1-1-2

2 chiếc CASA nhìn từ khoang lái

Quá trình tập luyện, những chiếc CASA thực hiện bay đội hình gần nhau và ở tầm thấp

Chiếc CASA bay qua khu vực sông Hồng, đoạn cầu Long Biên và cầu Chương Dương

Trao đổi với phóng viên tại sân bay Gia Lâm, Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, cho biết sau nhiều ngày luyện tập, các phi công đã ghép đội hình thành công và bay ổn định. Đại tá Lành là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các phi đội bay tập luyện từ đài chỉ huy sân bay Gia Lâm

Tất cả đều nỗ lực, chuẩn bị tốt nhất cho màn trình diễn chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên Quảng trường Ba Đình sắp tới

ĐỖ TRUNG-TRẦN LƯU