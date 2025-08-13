Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Phi đội máy bay vận tải CASA luyện tập cho nhiệm vụ A80 trên bầu trời Hà Nội

Phi đội máy bay vận tải CASA luyện tập cho nhiệm vụ A80 trên bầu trời Hà Nội

SGGPO

Chiều 12-8, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), phi đội máy bay vận tải CASA của Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tổ chức bay luyện tập chuẩn bị cho màn trình diễn chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Buổi tập luyện có sự tham gia của 4 máy bay: 1 CASA C-295 và 3 CASA C-212. Trong đó, chiếc CASA C-295 mang số hiệu 9802, có kích thước lớn nhất, đảm nhiệm bay khí tượng trước, sau đó dẫn đầu biên đội thực hiện các khoa mục bay luyện tập.

Đội hình 4 chiếc máy bay CASA tham gia luyện tập

>> Một số hình ảnh luyện tập được nhóm phóng viên ghi lại tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội):

DSC_1269.JPG
Bốn máy bay CASA tham gia luyện tập, lắp đội hình bay. CASA C-295 là loại máy bay vận tải tầm trung, dài 24,495m, sải cánh 25,810m, cao 8,663m, có khả năng chở tối đa 71 người hoặc 23,2 tấn hàng hóa
DSC_1198.JPG
Máy bay có thể chở cả xe quân sự nhờ khoang chứa rộng
DSC_1217.JPG
Trước khi thực hiện nhiệm vụ tập luyện, công tác kiểm tra kỹ thuật được tiến hành tỉ mỉ, đảm bảo đội bay thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ
DSC_1174.JPG
Từ việc tiếp nhiên liệu, nạp điện, kiểm tra an toàn…
DSC_1145.JPG
DSC_1319.JPG
... sau đó tiến hành bàn giao máy bay cho các tổ bay (phi công trực tiếp bay)
DSC_1340.JPG
DSC_7095.JPG
Với kích thước nhỏ, các máy bay C-212 có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn
z6900529023675_857793c62f13165559ad395944ea569f.jpg
z6900529007428_5442352e320a035843eb130ea6c3c8b1.jpg
Tại sân bay Gia Lâm, các máy bay đã thực hiện 2 lần cất cánh với 2 đội hình khác nhau: 1. CASA C-295 cất cánh trước, tiếp đó 2 máy bay CASA C-212 cất cánh nhập đội hình, sau cùng là 1 máy bay CASA C-212 cất cánh ghép vào đội hình
DSC_7396.JPG
DSC_7423.JPG
4 máy bay thực hiện 2 lượt bay, mỗi đợt 3 vòng bay khu vực bầu trời Hà Nội và vùng lân cận với 2 đội hình bay: 1-2-1 và 1-1-2
z6900529047527_c87892c6d12696cba054bd7540efbea7.jpg
z6900530908121_c70dc7139fef63c5a09318f9d3e56cf3.jpg
z6900530912499_6e462e12fbdc09100a064a6db8c68cf8.jpg
DSC_7224.JPG
2 chiếc CASA nhìn từ khoang lái
DSC_1805.JPG
DSC_1744.JPG
Quá trình tập luyện, những chiếc CASA thực hiện bay đội hình gần nhau và ở tầm thấp
DSC_7330.JPG
DSC_1867.JPG
DSC_1570.JPG
DSC_2087.JPG
Chiếc CASA bay qua khu vực sông Hồng, đoạn cầu Long Biên và cầu Chương Dương
z6900529000709_c1442264170aa5c3b679b815faf93c12.jpg
z6900528978330_b7eaa6dc36dcb5671fb349bbb33d8111.jpg
DSC_2324.JPG
Trao đổi với phóng viên tại sân bay Gia Lâm, Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, cho biết sau nhiều ngày luyện tập, các phi công đã ghép đội hình thành công và bay ổn định. Đại tá Lành là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các phi đội bay tập luyện từ đài chỉ huy sân bay Gia Lâm
DSC_7235.JPG
Tất cả đều nỗ lực, chuẩn bị tốt nhất cho màn trình diễn chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên Quảng trường Ba Đình sắp tới
Tin liên quan
ĐỖ TRUNG-TRẦN LƯU

Từ khóa

Máy bay CASA luyện tập bay đội hình Lữ đoàn Không quân 918 sân bay Gia Lâm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn