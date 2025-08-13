Phi đội máy bay vận tải CASA luyện tập cho nhiệm vụ A80 trên bầu trời Hà Nội
SGGPO
Chiều 12-8, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), phi đội máy bay vận tải CASA của Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tổ chức bay luyện tập chuẩn bị cho màn trình diễn chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).
Buổi tập luyện có sự tham gia của 4 máy bay: 1 CASA C-295 và 3 CASA C-212. Trong đó, chiếc CASA C-295 mang số hiệu 9802, có kích thước lớn nhất, đảm nhiệm bay khí tượng trước, sau đó dẫn đầu biên đội thực hiện các khoa mục bay luyện tập.
>> Một số hình ảnh luyện tập được nhóm phóng viên ghi lại tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội):