Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: Động lực chủ yếu của mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải nhận thức sâu sắc khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng mới. Đây không phải là sự lựa chọn, mà là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu thảo luận tại hội nghị, chiều 1-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 1-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khẳng định, sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập đến nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tại các địa phương. Hà Nội có nền tảng dùng chung phục vụ đến cấp xã; Cà Mau đưa công nghệ sinh học và tự động hóa vào nuôi tôm; Vĩnh Long đưa máy bay không người lái xuống đồng ruộng; Đồng Tháp ứng dụng dữ liệu số để giám sát sâu bệnh, tiết kiệm chi phí cho nông dân; Ninh Bình, Tuyên Quang dùng AI để quản lý di sản và phát triển du lịch...

Những ví dụ đó cho thấy Nghị quyết số 57-NQ/TW đã từng bước đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống. KH-CN không ở đâu xa mà nằm ngay trong con tôm, cây lúa, hạt gạo, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch, quy trình hành chính, nền tảng dữ liệu, doanh nghiệp sản xuất, trường học, bệnh viện, chính quyền cấp xã. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vấn đề là phải biến các mô hình, phong trào, sáng kiến thành năng lực phát triển của cả nền kinh tế, của cả đất nước và xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị, chiều 1-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần thẳng thắn nhìn nhận thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn từ thể chế, cơ chế, chính sách đến hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, bảo mật, giải ngân vốn…

Về định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước hết, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phải nhận thức sâu sắc KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng mới. Đây không phải là sự lựa chọn, mà là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Quang cảnh hội nghị, chiều 1-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số; phải chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành đầu việc sang tư duy tạo ra sản phẩm đầu ra. Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được.

Về chuyển đổi số quốc gia, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bên cạnh việc tập trung cho chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp, trong toàn xã hội và phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu.

Về KH-CN và đổi mới sáng tạo, các công nghệ chiến lược quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung nguồn lực để làm chủ và phát triển thành sản phẩm cụ thể, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot và tự động hóa, sinh học và y sinh, vật liệu và năng lượng, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, thiết bị bay không người lái, công nghệ biển, đại dương và lòng đất…

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phải đặt mục tiêu sau 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, chúng ta làm chủ được công nghệ nào, có sản phẩm gì, xuất khẩu được gì, đóng góp được bao nhiêu cho tăng trưởng, quốc phòng, an ninh và năng lực tự chủ quốc gia. Bộ nào chủ trì dự án công nghệ chiến lược thì bộ đó phải chịu trách nhiệm đến sản phẩm cuối cùng; không chỉ chịu trách nhiệm về quy trình, thủ tục, mà phải chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả và tác động thực tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ trên thế giới đang diễn ra nhanh, nhấn mạnh yêu cầu không thể chậm trễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và quan trọng nhất là phải thực chất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, ngay sau hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách, xác định rõ các điểm nghẽn, nguyên nhân, trách nhiệm, sản phẩm và thời hạn hoàn thành; khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với mốc thời gian và trách nhiệm rõ ràng; quyết tâm đưa KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA