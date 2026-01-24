Xã hội

Bút Sài Gòn

Đời thêm vui

SGGP

- Sáng nay, tôi vừa nhường đường cho một cô bé băng qua đường. Cô ấy vừa đi, vừa cúi đầu cảm ơn. Bỗng dưng, tôi thấy yêu đời lạ lùng!

- Hay nha! Lâu nay coi phim thấy nam thanh nữ tú Nhật Bản ra đường lễ phép, lịch sự. Người trẻ của ta nay cũng vậy là vui.

- Đúng đấy! Mà còn thấy một niềm vui khác, dạo này mấy người ra đường hay hỏi: “Mày biết bố mày là ai không?” tự nhiên... mất tích hết.

- Đó là nhờ khắp nơi đều có “Mắt thần”. Một mét vuông có tới chục cái camera. Giờ chỉ cần một anh vừa giơ nắm đấm là lập tức có 10 cánh tay vươn ra... quay phim. Họ đưa lên mạng kèm bản nhạc nền “Xuân này con không về”. Công an truy xét, vài ngày đã thấy các anh “hổ báo” ngồi trong đồn viết kiểm điểm với nét chữ run rẩy.

- Hoan hô! Khi cái xấu bị livestream cho cả thế giới xem, còn cái đẹp được thả tim rần rần thì đúng là... quá vui!

TƯ TÈO

