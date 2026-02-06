Bữa trưa bán trú

- Giáp tết, đường sá đông nghẹt. Trưa nào tui cũng lật đật chạy vô trường đón thằng cháu nội về ăn cơm, rồi lát lại chở lên học tiếp. Oải thiệt.

- Sao không cho cháu học bán trú cho khỏe?

- Muốn lắm chớ. Nhưng sau mấy vụ lùm xùm chuyện ăn uống học đường, nhiều trường lo, tạm ngưng bán trú luôn.

- Cứ khó là dẹp. Nhu cầu bán trú có thiệt, phụ huynh thì túi bụi công việc, đâu phải ai cũng rảnh để đón đưa trưa chiều.

- Nhưng nguồn thực phẩm, suất ăn… mình kiểm soát không được thì người ta lo cũng phải.

- Lo mà chọn cách ngưng luôn thì không ổn. Phải siết chặt đầu vào của thực phẩm. Kiểm tra cho thiệt gắt, chọn nhà cung cấp cho đàng hoàng. Đừng né trách nhiệm, đẩy cái khó về phía phụ huynh.

- Nghe ra, không chỉ là chuyện bữa trưa cho bọn nhỏ.

- Ừa, chính là chuyện dám hay không dám gánh trách nhiệm mà thôi.

ĐỜ MI PHO