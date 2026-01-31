- Bữa qua ngồi nhậu vỉa hè, tui thấy quán người ta đổ thức ăn thừa với nước rửa chén đầy mỡ màng xuống miệng cống. Nhìn mà phát rầu, ông ạ.

- À, chuyện thường ngày ở huyện mà, lạ gì nữa.

- Khổ nỗi, thành phố mình có hàng ngàn quán kiểu vậy thì cống nào chịu cho thấu. Để lâu ngày nó đóng váng, nghẹt cứng hết trơn!

- Thì biết là vậy, mà ngặt nỗi dễ gì khắc phục được ông ơi!

- Tui có coi qua quy định, các quán xá buộc phải có bộ lọc hay phương tiện xử lý nước thải đàng hoàng rồi mới được tống xuống cống chớ đâu có khơi khơi vậy.

- Vấn đề ở chỗ là hổng có người đi dòm ngó, nhắc nhở thường xuyên, còn xử phạt thì chưa đủ phê nên người ta lơ luôn.

- Đã đành, nhưng tui nghĩ ý thức tự giác của người buôn bán vẫn là chính.

- Chèng ơi, riêng cái vụ đợi người ta “tự giác” này, tui thấy nó còn khó hơn... hái sao trên trời đó, ông bạn già ơi!

ĐỜ MI PHO