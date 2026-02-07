Của mình, của người

- Nhớ chớ. Chị đó nói gọn ơ: “Cái gì hổng phải của mình thì mình hổng lấy”. Cái bụng thiệt thà của người nghèo mình quý thiệt.
- Nhiều người ít chữ mà trọng cái tâm, còn có người luôn miệng khoe liêm chính mà lại xài bằng giả.
- Vụ ông “tiến sĩ” dỏm vừa bị đục tên khỏi bia đá ở trường X. đó hả?
- Đúng đó anh Sáu. Giữa chị bán vé số và anh "tiến sĩ" dỏm, tui thấy cái giá của lòng tự trọng... chênh lệch quá!
- Nghe ra, hổng chỉ là chuyện tấm bằng thiệt hay giả.
- Ừa, chính là chuyện chọn giữ lấy danh dự hay chọn đánh đổi lấy cái hư danh mà thôi.