Của mình, của người

- Anh Sáu nè, nhớ vụ chị bán vé số trả lại tờ độc đắc cho anh công nhân mua thiếu bữa trước hông?

- Nhớ chớ. Chị đó nói gọn ơ: “Cái gì hổng phải của mình thì mình hổng lấy”. Cái bụng thiệt thà của người nghèo mình quý thiệt.

- Nhiều người ít chữ mà trọng cái tâm, còn có người luôn miệng khoe liêm chính mà lại xài bằng giả.

- Vụ ông “tiến sĩ” dỏm vừa bị đục tên khỏi bia đá ở trường X. đó hả?

- Đúng đó anh Sáu. Giữa chị bán vé số và anh "tiến sĩ" dỏm, tui thấy cái giá của lòng tự trọng... chênh lệch quá!

- Nghe ra, hổng chỉ là chuyện tấm bằng thiệt hay giả.

- Ừa, chính là chuyện chọn giữ lấy danh dự hay chọn đánh đổi lấy cái hư danh mà thôi.

